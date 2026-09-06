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El joven Raúl García mantiene las señas de identidad del Ademar: cantera, extremos y saga

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Fernando Pérez Soto

León, 6 sept (EFE).- El joven extremo Raúl García Llamazares, de 19 años, representa las principales cualidades del Ademar León a lo largo de su historia: la cantera como sustrato, una escuela prolífica de extremos y la de ser un jugador de saga con familiares en el Porto y Torrelavega.

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Todo se queda en casa porque el Ademar puede presumir de haber formado a alguno de los mejores extremos españoles como Juanín García, José Mario Carrillo, Jaime Fernández -actual máximo goleador de la Liga Asobal-, Gonzalo Pérez y Antonio Martínez como último eslabón que ha alcanzado la internacionalidad absoluta.

"Siempre tuve como referencias primero a mi primo Isidoro (Torrelavega), ya que me inicié como central aunque luego Manolo Cadenas me fue enfocando hacia el extremo", afirma en una entrevista con EFE.

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A sus 19 años, es la última incorporación a la primera plantilla ademarista que llega de la mano de uno de sus valedores que le dirigió en categorías inferiores, Luis Puertas.

"Estoy muy ilusionado pero también soy consciente de la responsabilidad de cubrir una posición que quizá siempre sea especial en el Ademar por los nombres que han pasado por ella, pero tengo máxima confianza en mi y en mis posibilidades", afirma convencido.

Después de haberse formado desde las categorías inferiores, tiene clara la visión del porqué siguen fabricándose tantos extremos en el Ademar de calidad, lo que achaca al "trabajo, trabajo y trabajo durante años, de manera individual y echando horas también después de los entrenamientos con los diferentes técnicos y por eso no hay más secreto, junto al talento individual que pueda tener cada jugador y el físico", resume.

En su caso se trata de un jugador de unas características muy diferentes pero también complementarias del que será su compañero en el extremo izquierdo, Casqueiro, de mucha mayor envergadura, capaz de defender en el dos y del que intenta aprender en cada entrenamiento "porque él tiene la experiencia, pese a ser todavía joven, de haber jugado en una de las ligas más competitivas de Europa como la francesa", comenta.

De cara a la que será su temporada de debut, a todos los efectos, como integrante de la primera plantilla del Ademar León, Raúl García expresa claro su deseo: "hay que intentar volver a Europa, ese es el sueño y la ambición, aunque es cierto que hay muchos rivales en la misma pelea".

Para lograr este objetivo, recalca que lo fundamental pasa por volver a convertir al palacio municipal en un fortín "donde no se pueden escapar puntos, hay que ser muy fiables y después, ir poco a poco, mirando al futuro con la máxima ambición, pero sin dejarse llevar por la presión", asegura. EFE

fps/rjh/apa

(foto)

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