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El Festival de Televisión de Vitoria comienza con la presentación oficial de La Séptima

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Vitoria, 6 sep (EFE).- La presentación oficial del primer canal generalista surgido en España en los últimos 20 años, La Séptima, será el principal reclamo de la jornada inaugural del Festival de Televisión de Vitoria (FesTVal) que inicia este lunes su decimoctava edición.

A lo largo de la semana los principales grupos televisivos de España darán a conocer en la capital vasca sus apuestas para la programación de otoño, tanto documentales, como series de ficción, programas de entretenimiento y de telerrealidad ('realities').

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El lunes la atención se la llevará la puesta de largo de La Séptima, que empezará sus emisiones en noviembre. En Vitoria se desvelarán las claves y contenidos de este proyecto impulsado por José Miguel Contreras, quien en una entrevista con EFE avanzó que el canal apostaría por el directo y el seguimiento permanente de la actualidad.

Pero además el FesTVal acogerá el preestreno de las principales novedades de la parrilla televisiva para los próximos meses.

Así, el martes Mediaset España presentará y proyectará el primer episodio de 'Marusía. Vientos de honor', un drama de intriga cuyo reparto encabezan Lucía Jiménez y Alfonso Bassave. La historia se ambienta en una escuela naval militar en la que el suicidio de una alumna deja muchas preguntas sin respuesta.

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El miércoles será el turno de los formatos de entretenimiento. Ordenar temas musicales de éxito en el orden cronológico correcto será el objetivo del nuevo concurso de RTVE 'Hitster: el juego de los grandes éxitos', mientras que superar 99 juegos de destreza, rapidez, lógica y habilidades físicas determinará el ganador del concurso de Atresmedia '99 para ganar'.

Ese mismo día, el ente público presentará la serie policíaca con tintes de 'thriller' 'Rojo sobre negro', protagonizada por Hugo Silva y María Hervá y centrada en el día a día de una comisaría. Atresmedia hará lo propio con 'Las hijas de la criada", basada en la novela de Sonsoles Ónega y con Verónica Sánchez al frente del reparto.

RTVE protagonizará una buena parte de la programación del jueves. Así, presentará 'El escondite', un formato de entretenimiento presentado por Grison en el que famosos como Bertín Osborne, Rosa López, Kira Miró o Pepón Nieto jugarán a no ser descubiertos en una casa de dos pisos con más de 120 lugares para ocultarse.

También se pasearán por la alfombra naranja del festival los participantes de 'MasterChef Celebrity', que este año con motivo de su décimo aniversario celebrará una edición 'Legends' en la que participarán el Cordobés, Santiago Segura, Paz Vega, David Bustamante y Anabel Alonso, entre otros.

También el jueves Movistar Plus+ presentará el documental 'Los mejores años de nuestra vida' sobre la trayectoria del mítico grupo de los años 80 Hombres G. Esta plataforma preestrenará al día siguiente la segunda temporada de 'Las Berrocal', el programa de telerrealidad que muestra la vida de las mujeres de esta familia.

En esta última jornada se presentará también 'A la deriva' (Atresmedia) una ficción protagonizada por Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher. La acción se sitúa en 1970 en un humilde pueblo pesquero y arranca con el regreso de cinco marineros desaparecidos durante dos años tras haber naufragado.

La gala de clausura será el sábado y en ella se entregarán los premios de esta edición, algunos de los cuales ya se han desvelado. Así, se concederán cuatro galardones Joan Ramón Mainat al presentador El Gran Wyoming, a la periodista Pepa Bueno, al productor César Benítez y al programa de citas de Mediaset 'First dates'.

El Premio Constantino Romero será para el actor, director, guionista, productor y presentador Santiago Segura. EFE

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