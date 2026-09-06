El calor o las tormentas ponen en aviso a 14 comunidades, tres de ellas en naranja

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Madrid, 6 sep (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa este domingo avisos en 14 comunidades autónomas por tormentas y/o calor, que es de nivel naranja (peligro importante) en Andalucía, Cataluña y País Vasco, por máximas de hasta 40 grados.

En Andalucía el nivel naranja afecta en Córdoba a la campiña; en Jaén a las comarcas de Morena y Condado, así como al valle del Guadalquivir; y en Sevilla a la campiña, zonas todas ellas donde se esperan 40 grados.

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El aviso es amarillo (peligro bajo) en toda la provincia de Huelva, por temperaturas de hasta 39 grados, mismo nivel que en diversas zonas de Cádiz y Granada.

Casi toda Cataluña está en nivel naranja, donde el termómetro puede escalar hasta 40 grados en la depresión central de Tarragona. Temperaturas cercanas a esa máxima pueden alcanzarse prácticamente en toda Barcelona, en el Pirineo de Girona y en Lleida, mientas en el resto se reparten los avisos amarillos.

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Calor de hasta 37 grados activa el aviso naranja en el País Vasco, que afecta al interior de Guipúzcoa; en el resto es amarillo por temperaturas de entre 36 y 34 grados.

Avisos amarillos en todo Aragón, salvo el sur de Teruel, con termómetros de 38 grados en la ribera del Ebro de Zaragoza o en el sur de Huesca. También en toda Navarra, donde los 36 grados pueden llegar en la ribera norte del Ebro, en centro y la vertiente cantábrica.

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Toda la Comunidad de Madrid permanece en aviso amarillo, con máximas de 36 grados, y en Castilla-La Mancha se activa en las sierras de Alcudia y Madrona de Ciudad Real por hasta 38 grados, la misma máxima a la que se puede llegar en Extremadura, donde el aviso afecta toda a Badajoz y el sur y norte de Cáceres.

En Castilla y León, los avisos son de tormentas en toda Soria y en zonas de Segovia, Palencia y Burgos, que pueden ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y probable granizo. En Burgos también se activa por calor con máximas de 36 grados.

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En La Rioja el aviso es por calor en la ribera del Ebro y por tormentas en la Ibérica, mientas que en Cantabria lo es por tormentas en el centro y valle de Villaverde, así como en Cantabria del Ebro.

Temperaturas máximas de 38 a 36 grados activan avisos en las Islas Baleares, mientas en Valencia afectan al interior sur de Castellón y al litoral de Valencia.

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En Canarias hay aviso por altas temperaturas, viento y fenómenos costeros. Máximas de 35 grados en prácticamente toda Gran Canaria, donde la mala mar afecta a este, sur y oeste con viento del norte o nordeste de 50 a 61 kilómetros por hora.

Ese aviso hace también referencia a los canales entre las islas de Gran Canaria y Tenerife, Tenerife y La Gomera, y La Gomera y El Hierro. El viento supone el aviso en Lanzarote y en Tenerife, donde afecta al este, sur, oeste y área metropolitana de Tenerife, con rachas máximas de 70 kilómetros por hora. EFE

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