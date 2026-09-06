Dos jóvenes de 23 años muertos en un accidente de tráfico en Asturias

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(Actualiza con datos de los fallecidos)

Oviedo, 6 sep (EFE).- Dos jóvenes de 23 años han fallecido esta madrugada en un accidente de tráfico al salirse de la vía y volcar el vehículo en el que viajaban en el kilómetro 103 de la carretera AS-15, entre las localidades de Cerredo y La Collada, en el concejo asturiano de Degaña.

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Según han informado el 112-Asturias y la Guardia Civil, el Centro de Coordinación de Emergencias recibió un aviso a las 1:15 horas a través del 112 de Castilla y León que inicialmente informaba de un vehículo volcado y sin ocupantes en una zona boscosa aunque después el alertante comunicó que había personas en el interior.

A la zona se desplazaron bomberos del Servicio de Emergencias con base en Cangas del Narcea, y se solicitó también la colaboración de un equipo de la localidad leonesa de Villablino.

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A su llegada, los bomberos abrieron un acceso hasta el vehículo para facilitar la entrada del personal sanitario, que confirmó el fallecimiento de los dos ocupantes.

Posteriormente, procedieron a excarcelar ambos cuerpos del vehículo para lo que retiraron los asientos, la puerta y el pilar central del lado del acompañante. EFE

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