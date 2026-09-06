Diseñan un juego de rol para detectar y protegerse del ciberacoso y la sextorsión

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Granada, 6 sep (EFE).- Un proyecto europeo liderado por la Fundación Euroárabe, con sede en Granada, ha diseñado un juego de rol que sirve como herramienta de prevención contra el ciberacoso y la sextorsión, una propuesta dedicada a jóvenes de entre 13 y 18 años que, de manera interactiva, advierte de los riesgos en el mundo virtual.

'Red flag' es una iniciativa dedicada a docentes, padres, trabajadores sociales y, especialmente, adolescentes que aprovecha las opciones del formato interactivo para alertar de riesgos y enseñar a detectarlos.

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Está diseñado para usarse de manera específica en la prevención de los peligros de redes sociales y juegos en línea y permite elegir entre tres personajes para descubrir con avances interactivos redes de crimen, explotación sexual o ciberacoso.

Este juego se apoya además en material y guías para que centros educativos puedan trabajarlos con los adolescentes.

La iniciativa tiene como protagonistas a Daniel, captado por una red de trata de personas; y María, que acaba siendo víctima de tráfico de menores y sirve para escenificar riesgos como la técnica 'lover boy', que emplea la seducción y las supuestas relaciones románticas como instrumento para captar, persuadir y someter a las víctimas.

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El juego interactivo se refuerza con una campaña de difusión a través de las redes sociales, habituales entre los adolescentes, para precisamente combatir las estrategias y tácticas de captación online.

Con un lenguaje cercano, un estilo informal y una serie de vídeos cortos, 'Red Flags' se da a conocer entre los más jóvenes en castellano, inglés, alemán, italiano, portugués y griego, al ser una iniciativa que parte de un proyecto europeo cuyo consorcio lo conforman 22 entidades radicadas en 12 países.

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La Fundación Euroárabe aborda en este proyecto un fenómeno reciente y poco estudiado: los menores vulnerables que acaban siendo víctimas de redes de tráfico de personas. EFE

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