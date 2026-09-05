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Rescatan en Los Caños de Meca (Cádiz) a un octogenario tras pasar 11 horas en un barranco

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Barbate (Cádiz), 5 sep (EFE).- Un hombre de 85 años ha sido rescatado esta pasada madrugada en Los Caños de Meca, en Barbate (Cádiz), tras permanecer durante más de once horas en una zona de difícil acceso al precipitarse por un barranco de unos 20 metros de altura.

Según ha informado este sábado la Guardia Civil en una nota, el hombre salió ayer sobre las 12:00 horas de su domicilio para dar un paseo por una senda habitual del Parque Natural de La Breña y, tras desorientarse, terminó adentrándose en una zona peligrosa.

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Sus familiares alertaron de su desaparición varias horas después, al comprobar que no había regresado a casa y que no podían contactar con él, lo que motivó la puesta en marcha de un dispositivo de búsqueda en el que participaron numerosas unidades de la Guardia Civil y otros servicios de emergencia.

En el operativo intervinieron patrullas de Seguridad Ciudadana de Barbate, Vejer de la Frontera, Alcalá de los Gazules y Benalup, agentes del Seprona de Medina Sidonia, el Equipo Pegaso de la Comandancia de Cádiz -dotado con drones- y especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Ubrique.

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También colaboraron efectivos de la Policía Local, Bomberos y Protección Civil de Barbate, que realizaron varias batidas por la zona en la que se sospechaba que podía encontrarse el hombre, mientras las altas temperaturas y su avanzada edad aumentaban la urgencia de la búsqueda.

La localización fue posible después de que uno de los familiares accediera desde su teléfono móvil a la información sobre el recorrido realizado por el dispositivo del desaparecido mediante la cronología de Google, lo que permitió delimitar la zona en la que podía encontrarse.

Finalmente, alrededor de las 23:45 horas, los agentes localizaron al hombre unos 20 metros por debajo del barranco por el que había caído, oculto entre una zona densa de matorral y sin posibilidad de salir por sus propios medios.

El hombre se encontraba con vida, aunque presentaba signos de deshidratación después de haber permanecido durante horas expuesto a las altas temperaturas y sin medios ni indumentaria adecuados. Los agentes comprobaron que la evacuación por medios humanos no era viable debido a la fuerte pendiente y la dificultad de acceso.

Los especialistas del GREIM tuvieron que emplear una camilla y un sistema de tracción y retención mediante cuerdas para trasladarlo por los aproximadamente 20 metros de desnivel. Las maniobras de rescate se prolongaron durante más de dos horas hasta que el hombre pudo ser evacuado y puesto a disposición de los servicios médicos. EFE

fjs/bfv/jlp

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