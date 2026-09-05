Manuela Vos, subcampeona del mundo de contrarreloj

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Redacción deportes, 5 sep (EFE).- La selección española de ciclismco paralímpico estrenó su medallero en los Mundiales de carretera de Huntsville (Estados Unidos) con la plata de Manuela Vos, que se proclamó subcampeona del mundo en la contrarreloj H1 femenina de discapacitados físicos en la primera jornada del campeonato.

Manuela Vos completó los 14,6 kilómetros de la contrarreloj en un tiempo de 47:01.75 para conquistar la medalla de plata y subir al segundo cajón del podio. La española solo fue superada por la uzbeka Pokiza Akhmadbekova, que se llevó el oro.

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También sobre 14,6 kilómetros se desarrollaron las contrarrelojes masculinas de triciclo.

En la categoría T2 Antonio Ramón Prieto concluyó séptimo con un crono de 24:26.61, a 2:04.54 del alemán Maximilian Jäger, que se proclamó campeón del mundo, mientras que en la categoría T1, Gonzalo García Abella concluyó en décima posición después de detener el cronómetro en 28:38.81. El triunfo fue para el chino Jianxin Chen, que completó el recorrido en 24:36.11, imponiéndose por apenas medio segundo al francés Anthony Bethleem.

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La clase H3 masculina contó con dos representantes españoles sobre una distancia de 29,2 kilómetros. Luis Miguel García-Marquina firmó el mejor resultado nacional con una octava plaza y Héctor Esturillo concluyó decimoctavo.

La participación española de la primera jornada la completó Eva Moral en la contrarreloj H4 femenina. La madrileña obtuvo la sexta posición con un registro de 25:14.07, a 2:08.72 de la estadounidense Emelia Perry, que se hizo con el maillot arcoíris. EFE

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