La Guardia Civil detiene en Alicante a un matrimonio por trata y libera a dos víctimas

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València, 5 sep (EFE).- La Guardia Civil ha detenido en Callosa de Segura (Alicante) a un matrimonio por los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y detención ilegal, acusados de captar a mujeres mediante ofertas de trabajo falsas y obligarlas después a ejercer la prostitución, y ha liberado a dos víctimas.

La pareja detenida, una mujer de 59 años y un hombre de 66, ha ingresado ya en prisión provisional, mientras que tres mujeres prostituidas han obtenido el estatus de testigo protegido, según ha informado este sábado la Guardia Civil en un comunicado.

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Una de las víctimas consiguió que un conocido alertara al 112 para avisar de que estaba ejerciendo la prostitución contra su voluntad en un establecimiento de la localidad, adonde se desplazó una patrulla de la Guardia Civil de Callosa de Segura a la que explicó que estaba retenida, que le debían dinero y que no le entregaban su documentación.

La mujer fue trasladada a un centro especializado de atención a la mujer, mientras la Policía Judicial de la Guardia Civil en Almoradí inició las primeras diligencias, si bien ante la gravedad de los hechos la investigación al Equipo Mujer-Menor (EMUME) de la Comandancia de Alicante, cuyos especialistas tomaron declaración a la víctima.

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La víctima relató que había sido captada mediante una oferta de trabajo falsa, con la promesa de un empleo como camarera, un sueldo y un alojamiento, pero al llegar al local le comunicaron que, para trabajar allí, debía ejercer la prostitución.

Como la mujer no tenía documentación en regla, ni dinero, ni ningún lugar al que acudir, se vio obligada a aceptar, han señalado las mismas fuentes, que han añadido que, a partir de entonces, permaneció sometida a condiciones de explotación, bajo control permanente y sin libertad de movimientos.

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Ante la gravedad de lo narrado, los guardias civiles registraron el inmueble, una edificación aislada junto a una carretera interurbana que funcionaba como bar en la planta baja, y como vivienda y lugar de explotación en la superior, y detuvieron a los dos responsables del negocio.

Además, localizaron a una segunda mujer, también explotada sexualmente y que confirmó lo manifestado por la primera. Ambas se encuentran actualmente en recursos especializados de atención a víctimas de trata.

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Durante el registro, los agentes intervinieron abundante documentación acreditativa de la actividad, como las anotaciones de las tarifas y de las actividades impuestas a las mujeres, 30.000 euros en efectivo ocultos en la vivienda, seis teléfonos móviles y un ordenador portátil.

El primer análisis de esa documentación permitió identificar y localizar a una tercera víctima, que también está recibiendo apoyo, y se han encontrado identidades de hasta medio centenar de posibles víctimas, mientras continúa el examen del material intervenido.

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Los dos detenidos fueron puestos a disposición de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Orihuela, que decretó su ingreso en prisión provisional.

La Guardia Civil recuerda que el teléfono 016 atiende de forma gratuita y confidencial todas las formas de violencia contra la mujer, incluida la trata con fines de explotación sexual, y que no deja rastro en la factura telefónica.

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Cualquier persona que detecte una situación de este tipo puede comunicarlo igualmente a través del teléfono 062, de la aplicación AlertCops o del formulario de colaboración ciudadana de la página web de la Guardia Civil, que admite el envío de información de forma anónima. EFE