Espana agencias

La Guardia Civil detiene en Alicante a un matrimonio por trata y libera a dos víctimas

Guardar

València, 5 sep (EFE).- La Guardia Civil ha detenido en Callosa de Segura (Alicante) a un matrimonio por los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y detención ilegal, acusados de captar a mujeres mediante ofertas de trabajo falsas y obligarlas después a ejercer la prostitución, y ha liberado a dos víctimas.

La pareja detenida, una mujer de 59 años y un hombre de 66, ha ingresado ya en prisión provisional, mientras que tres mujeres prostituidas han obtenido el estatus de testigo protegido, según ha informado este sábado la Guardia Civil en un comunicado.

PUBLICIDAD

Una de las víctimas consiguió que un conocido alertara al 112 para avisar de que estaba ejerciendo la prostitución contra su voluntad en un establecimiento de la localidad, adonde se desplazó una patrulla de la Guardia Civil de Callosa de Segura a la que explicó que estaba retenida, que le debían dinero y que no le entregaban su documentación.

La mujer fue trasladada a un centro especializado de atención a la mujer, mientras la Policía Judicial de la Guardia Civil en Almoradí inició las primeras diligencias, si bien ante la gravedad de los hechos la investigación al Equipo Mujer-Menor (EMUME) de la Comandancia de Alicante, cuyos especialistas tomaron declaración a la víctima.

PUBLICIDAD

La víctima relató que había sido captada mediante una oferta de trabajo falsa, con la promesa de un empleo como camarera, un sueldo y un alojamiento, pero al llegar al local le comunicaron que, para trabajar allí, debía ejercer la prostitución.

Como la mujer no tenía documentación en regla, ni dinero, ni ningún lugar al que acudir, se vio obligada a aceptar, han señalado las mismas fuentes, que han añadido que, a partir de entonces, permaneció sometida a condiciones de explotación, bajo control permanente y sin libertad de movimientos.

Ante la gravedad de lo narrado, los guardias civiles registraron el inmueble, una edificación aislada junto a una carretera interurbana que funcionaba como bar en la planta baja, y como vivienda y lugar de explotación en la superior, y detuvieron a los dos responsables del negocio.

Además, localizaron a una segunda mujer, también explotada sexualmente y que confirmó lo manifestado por la primera. Ambas se encuentran actualmente en recursos especializados de atención a víctimas de trata.

Durante el registro, los agentes intervinieron abundante documentación acreditativa de la actividad, como las anotaciones de las tarifas y de las actividades impuestas a las mujeres, 30.000 euros en efectivo ocultos en la vivienda, seis teléfonos móviles y un ordenador portátil.

El primer análisis de esa documentación permitió identificar y localizar a una tercera víctima, que también está recibiendo apoyo, y se han encontrado identidades de hasta medio centenar de posibles víctimas, mientras continúa el examen del material intervenido.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Orihuela, que decretó su ingreso en prisión provisional.

La Guardia Civil recuerda que el teléfono 016 atiende de forma gratuita y confidencial todas las formas de violencia contra la mujer, incluida la trata con fines de explotación sexual, y que no deja rastro en la factura telefónica.

Cualquier persona que detecte una situación de este tipo puede comunicarlo igualmente a través del teléfono 062, de la aplicación AlertCops o del formulario de colaboración ciudadana de la página web de la Guardia Civil, que admite el envío de información de forma anónima. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El puente más alto de Europa que se construye en Sevilla acumula dos décadas de obras y se enfrenta al bloqueo judicial: un megaproyecto marcado por las polémicas

El Ministerio de Transportes mantiene como horizonte oficial el cierre completo de los 77,4 kilómetros de la SE-40 para 2030 o 2031

El puente más alto de Europa que se construye en Sevilla acumula dos décadas de obras y se enfrenta al bloqueo judicial: un megaproyecto marcado por las polémicas

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Qué día empieza el colegio en La Rioja: fecha exacta del inicio de curso, vacaciones y fechas importantes

El nuevo curso académico arranca con un gasto medio de 505 euros por hijo que alcanza más de 2.000 al finalizar

Qué día empieza el colegio en La Rioja: fecha exacta del inicio de curso, vacaciones y fechas importantes

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El Gobierno de Pedro Sánchez advierte a la Unión Europea: puede bloquear la ampliación de la UE si no se aceptan el catalán, el euskera y el gallego como oficiales

La propuesta española choca con el rechazo de una decena de socios, con Alemania al frente

El Gobierno de Pedro Sánchez advierte a la Unión Europea: puede bloquear la ampliación de la UE si no se aceptan el catalán, el euskera y el gallego como oficiales
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El puente más alto de Europa que se construye en Sevilla acumula dos décadas de obras y se enfrenta al bloqueo judicial: un megaproyecto marcado por las polémicas

El puente más alto de Europa que se construye en Sevilla acumula dos décadas de obras y se enfrenta al bloqueo judicial: un megaproyecto marcado por las polémicas

Bruselas financia dos centros de acogida temporal de migrantes en Senegal dentro de un modelo de cooperación migratoria que la UE ya aplica en Mauritania

Simulan un accidente de tráfico y resultan heridos para cobrar el seguro, pero les sale mal: un desguace de Jerez de la Frontera (Cádiz) les delata

La Policía Nacional advierte sobre los riesgos de las redes: “¿Qué pasaría si un supuesto cazatalentos le pide a un menor fotos a cambio de dinero?”

Aldama pide vender por su cuenta sus 13 coches incautados entre Ferrari y Land Rover: Hacienda los valora en 635.700 euros y él cree que puede sacarles más dinero

ECONOMÍA

Necesitas ahorrar más de 100.000 euros para comprar una vivienda protegida: el caso de Boadilla y sus casas públicas para la “clase media-alta”

Necesitas ahorrar más de 100.000 euros para comprar una vivienda protegida: el caso de Boadilla y sus casas públicas para la “clase media-alta”

El caso de Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid, reabre el debate sobre la falta al trabajo por depresión: ¿qué dice la ley?

Cómo se gana una demanda sin tener que ir a juicio: según el abogado Sergio Capellán, todo se trata de que haya un “conflicto”

Buscan voluntarios en un pueblo de Asturias para cuidar de animales y hacer tareas de jardinería con solo 15 horas semanales de trabajo

Cuánta pensión cobrarán Santi Aldama y Hugo González por jugar en la NBA: la jubilación que convierte el baloncesto en un retiro de oro

DEPORTES

La ‘operación rescate’ de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: “Tiene que empezar a jugar para que no le piten”

La ‘operación rescate’ de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: “Tiene que empezar a jugar para que no le piten”

El Betis tumba al Real Madrid con un gol de Parrott y un penalti de Mbappé detenido por Valles en el descuento

Alcaraz supera un partido irregular ante Wu y se cita con Tommy Paul en los octavos del US Open

Toni Nadal ve favorito a Carlos Alcaraz en el US Open: “Le está pegando a la pelota igual que antes”

La prensa marroquí estalla contra Luis de la Fuente por su visita a Ceuta: “El fútbol español se politiza al más alto nivel”