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La brasileña Geyse le da triunfo al América, que sigue con paso perfecto

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México, 4 sep (EFE).- La brasileña Geyse convirtió dos goles este viernes para confirmarse como líder anotadora del Apertura del fútbol femenino de México y darle al América un triunfo de 1-2 sobre las Pumas UNAM, que mantuvo el paso perfecto de las azulcremas.

En la sexta jornada del campeonato, las universitarias tomaron ventaja con una diana de la portuguesa Stephany Ribeiro y las Águilas le dieron la vuelta al partido con dos goles de Geyse, quien llegó a 1, cuatro más que la venezolana Enyer Higuera, del San Luis.

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Pumas salió sin sentirse menos ante las campeonas de liga, presionó y en el minuto 18 tomó ventaja con un gol de Ribeiro, quien rescató un balón rebotado en el poste y lo metió en la red, el 1-0

El cuadro de casa mantuvo el orden y por momentos dominó, hasta que en el 42, la brasileña aceptó un balón de la estadounidense Sarah Luebbert y, de derecha empató el duelo.

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La segunda mitad fue de lucha, pareja hasta que en el minuto 66, Pumas quedó con una mujer menos en la cancha por la expulsión de Casandra Montero.

A pesar de jugar en condiciones adversas, las Pumas atacaron, pero fue América el que aseguró la victoria con la segunda diana de Geyse, con un cabezazo a pase de Kimberly Rodríguez.

América, dirigido por el español Ángel Villacampa, se mantuvo como el mejor equipo del campeonato, líder del grupo B con seis triunfos en seis partidos, 30 goles a favor y tres en contra. Con 18 puntos, aventaja por seis a las Chivas de Guadalajara, que un poco antes golearon por 0-4 al Atlas.

Alicia Cervantes anotó dos veces, Jasmine Casarez y Denise Castro, una cada una, para darle la victoria a las tapatías.

La fecha seis continuará mañana cuando el San Luis visitará al Necaxa, Toluca al Monterrey y Pachuca al Tijuana.

El domingo, el campeón Cruz Azul visitará al Querétaro y Santos Laguna al Tigres UANL, y el lunes el Juárez FC Al Atlante y Puebla al León.EFE

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