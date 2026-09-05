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Juzgan a un acusado de degollar a su pareja en Vallecas, Madrid, en 2024

26/09/2025 Fachada de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
26/09/2025 Fachada de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
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La Fiscalía de Madrid solicita un total de 26 años de prisión para un hombre acusado de asesinar a su pareja sentimental en diciembre de 2024 en un domicilio del distrito madrileño de Puente de Vallecas, pese a que tenía en vigor una orden judicial que le prohibía acercarse o comunicarse con la víctima.

El representante del Ministerio Público le acusa de un delito de quebrantamiento de medida cautelar y otro de asesinato. La vista oral arrancará el próximo viernes.

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Según el escrito de acusación provisional, el procesado mantenía desde agosto de 2024 una relación sentimental con la víctima y ambos convivían en una habitación alquilada de una vivienda situada en la calle Travesía de Santoña, en Madrid.

La Fiscalía recuerda que sobre el acusado pesaba una orden de alejamiento dictada el 22 de noviembre de 2024 por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 11 de Madrid, que le prohibía aproximarse a menos de 500 metros de la mujer y comunicarse con ella por cualquier medio. En uno de los episodios de violencia de género la mujer tuvo que huir por el balcón de su vivienda.

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No obstante, sostiene que, siendo plenamente consciente de la vigencia de esa medida, reanudó la convivencia con la víctima antes del 30 de diciembre de ese año.

El fiscal relata que sobre las 2.00 horas del 30 de diciembre de 2024 ambos mantuvieron una discusión en la habitación que compartían a raíz de que la mujer hubiera salido de fiesta.

Siempre según el escrito de acusación, cuando la víctima se encontraba en ropa interior, preparada para acostarse y tras haber consumido alcohol, el acusado decidió acabar con su vida.

Para ello, presuntamente cogió un cuchillo de cocina de 33 centímetros de longitud y le asestó varias puñaladas en el cuello y el tórax, alcanzando la arteria carótida y la vena yugular, lo que le provocó la muerte por un shock hipovolémico en un breve espacio de tiempo.

Tras los hechos, el acusado abandonó la vivienda y fue detenido ese mismo día por la Policía. Dos días después, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 6 de Madrid acordó su ingreso en prisión provisional.

Para estos hechos, la Fiscalía solicita un año de prisión por el delito de quebrantamiento de medida cautelar y 25 años de cárcel por un delito de asesinato, al apreciar las agravantes de parentesco y de discriminación por razón de género.

Asimismo, reclama la imposición de una medida de libertad vigilada durante cinco años una vez cumplida la pena y una prohibición de aproximarse y comunicarse durante 30 años con el hijo menor de la víctima.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público interesa que el acusado indemnice con 340.000 euros al hijo menor de la fallecida por la pérdida de su madre y con 85.000 euros a cada uno de los padres de la víctima.

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