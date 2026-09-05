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Intervenidas 1.940 cajetillas de tabaco ocultas en dos maletas en el Aeropuerto de Palma

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Palma, 5 sep (EFE).- La Guardia Civil y Vigilancia Aduanera han interceptado en el Aeropuerto de Palma 1.940 cajetillas de tabaco de contrabando valoradas en 10.458 euros en el interior de dos maletas de gran tamaño que llevaba un pasajero procedente de un vuelo con origen en la capital italiana, Roma.

Según ha informado este sábado el instituto armado en una nota, los hechos se desarrollaron durante los controles rutinarios de verificación fiscal que se realizan a los pasajeros en la terminal de llegadas.

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En ese contexto, los agentes detectaron que un joven de 27 años y nacionalidad armenia mantenía una actitud de nerviosismo cuando recogía su equipaje, lo que levantó sus sospechas.

Ante esta actitud, los agentes de la Guardia Civil, conjuntamente con Aduanas, interceptaron al varón cuando trataba de abandonar la referida terminal.

El viajero respondió a las preguntas de los agentes de forma nerviosa y con evasivas, a la vez que manifestó que no tenía nada que declarar, por lo que fue trasladado a las dependencias de la aduana del aeropuerto para realizar una inspección exhaustiva de sus pertenencias.

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Tras someter sus dos maletas facturadas a una inspección por escáner y una posterior apertura manual, se hallaron en su interior 1.940 cajetillas de tabaco, con un valor de mercado de 10.458 euros.

Analizado el género intervenido, los agentes comprobaron que carecía de los precintos fiscales obligatorios.

Debido a que la cantidad excedía notablemente los límites legales permitidos para el uso personal, procedieron a la aprehensión de la totalidad de la mercancía y a la emisión de la correspondiente denuncia de contrabando, la cual puede conllevar multas que superan el triple del valor del tabaco intervenido. EFE

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