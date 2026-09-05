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Interceptados 16 migrantes llegados en dos pateras a Mallorca y Cabrera

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Palma, 5 sep (EFE).- Dieciséis migrantes de origen magrebí han sido interceptados este sábado tras alcanzar las costas de Baleares a bordo de dos pateras: una a la isla de Cabrera con 12 personas y otra con cuatro a Mallorca.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, a las 7:00 horas la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han localizado a 12 migrantes en la línea de costa de Cabrera llegados en patera.

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Poco tiempo después, a las 7:30 horas, el instituto armado ha interceptado a otros cuatro migrantes llegados en otra embarcación a la zona de Cala Galiota, en la Colònia de Sant Jordi (Mallorca).

Según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares, en lo que va de año han llegado al archipiélago 271 pateras con 5.039 migrantes.

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En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE

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