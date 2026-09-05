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Feijóo y Ayuso exhiben unidad este sábado en un acto en Getafe (Madrid) con la vista puesta en las elecciones de 2027

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El líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, exhibirán unidad este sábado con un acto en el municipio de Getafe (Madrid) con el que quieren iniciar un nuevo curso político, que estará ya marcado por las elecciones autonómicas y municipales del 2027.

El encuentro de ambos líderes se producirá en plena polémica por la compra del ático de Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid a través de Planifica Madrid, un asunto que el Gobierno madrileño quiere dar por zanjado ya que, según ha alegado, las explicaciones que se han dado son "concluyentes".

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La propia presidenta defendió el pasado 24 de agosto que ya se ha "dicho todo" sobre el ático y "se puede demostrar": "Está en venta. Chao pescao". El Gobierno de Ayuso ha sacado a la venta ese inmueble por un precio de salida de 6,7 millones para recaudar fondos con los que pagar la reconstrucción de la Sierra Oeste a raíz del incendio que arrasó unas 30.000 hectáreas.

Según confirmaron esta semana fuentes del Ejecutivo madrileño a Europa Press, Díaz Ayuso visitó el ático adquirido por la empresa pública Planifica Madrid en el distrito de Chamberí tras su compra, pero se dejó para finales del mes de octubre "la decisión de qué hacer respecto al traslado" por las obras en la Real Casa de Correos. "Fue a visitar una posibilidad. No una decisión", señalaron.

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A finales de agosto, en una entrevista concedida a Europa Press, Feijóo aseguró que conocía desde el mes de abril que el Gobierno madrileño buscaba un lugar para "un traslado temporal" del equipo de secretaría y gabinete de Presidencia mientras se ejecutaban las obras de remodelación en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional.

El encuentro, que dará comienzo a las 11.30 horas en el Hotel Exe Getafe y reunirá a dirigentes y afiliados del Partido Popular de Madrid, contará también con la intervención del portavoz 'popular' en la localidad y candidato para las próximas elecciones municipales, Antonio José Mesa, y servirá para dar comienzo a la actividad política tras el periodo estival.

JORNADAS PARLAMENTARIAS PARA ABORDAR RETOS

El acto será el inicio de un fin de semana en el que los populares celebrarán sus tradicionales Jornadas Parlamentarias del Grupo Popular de la Asamblea de Madrid, que servirán para abordar los principales retos de la Comunidad de Madrid y definir las prioridades del grupo para los próximos meses.

Se trata de la sexta edición de estas Jornadas, que contarán con mesas de trabajo en las que participarán todos los diputados y que serán clausuradas el domingo por la mañana por el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano. De esta forma, el Partido Popular de Madrid quiere afrontar un curso "especialmente relevante", marcado por la preparación de las próximas elecciones autonómicas y municipales, y lo hace con el objetivo de "seguir fortaleciendo su proyecto y trasladando a los madrileños su compromiso con el conjunto de la región".

En este nuevo curso, ponen el foco en el municipalismo con un papel destacado en la agenda del PP de Madrid. "Los 'populares' madrileños seguirán apoyando el trabajo de sus alcaldes y concejales y defendiendo las necesidades de todos los municipios de la región, con el compromiso de estar presentes y acompañar a cada localidad en sus proyectos y en los retos a los que se enfrenta", aseguran desde la formación.

En julio, el Partido Popular de Madrid anunció los primeros candidatos para las elecciones municipales de 2027, concretamente de 29 municipios, lo que supone el 43% de aquellos en los que actualmente no gobierna un alcalde 'popular', entre los que destaca la repetición de los portavoces de Getafe y Rivas Vaciamadrid, Antonio José Mesa y Janette Novo, y doce nuevos perfiles.

De los 29 candidatos, 12 son perfiles nuevos, lo que representa casi el 40% del total, mientras que los otros 17 repetirán como cabezas de lista. En total, hay 20 hombres y 9 mujeres con una edad media de 49 años, siendo el candidato más joven el de Manzanares el Real, con 31 años, y el mayor con 69, de Robledo de Chavela.

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EuropaPress

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