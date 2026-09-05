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El venezolano Salomón Rondón se confirma como líder goleador en triunfo del Pachuca

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Ciudad Juárez (México), 4 sep (EFE).- El venezolano Salomón Rondón convirtió hoy un gol para confirmarse como líder anotador del torneo Apertura del fútbol mexicano, en la victoria de los Tuzos del Pachuca, 0-2 sobre el Juárez FC.

Salomón y Alan Bautista anotaron por los Tuzos, en la continuación de la séptima fecha del campeonato.

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Después de un primer tiempo soso, en el que los dos equipos se enredaron en la mitad de la cancha sin crear peligro, en el segundo Juárez adelantó líneas, pero en su afán de atacar, dejó espacios y uno de ellos le costó el gol de Rondón.

En el minuto 54, el caraqueño aceptó un servicio de Carlos Sánchez y de zurda puso el 0-1. Fue el gol 48 del venezolano en 100 partidos con los Tuzos, lo cual lo colocó como el séptimo mejor artillero en la historia del equipo.

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Salomón suma siete anotaciones, dos más que el argentino Lucas Ocampos del Monterrey.

El Juárez FC se volcó al ataque; presionó y en el 78 dejó ir la posibilidad del empate, con un disparo por fuera del brasileño Madson.

El Juárez insistió en rescatar la igualada, pero fueron los Tuzos los que aumentaron la diferencia con un golpe de derecha de Bautista, en el 90+10.

Los Tuzos subieron al undécimo lugar con dos triunfos, dos empates, tres derrotas y ocho puntos, la mitad de los del líder América. Juárez siguió como el peor equipo del torneo con siete reveses en siete encuentros.

La fecha siete del campeonato tendrá este fin de semana solo cuatro partidos más, debido a que fueron pospuestos los duelos Pumas UNAM-Léon, Puebla-Toluca, América-Tijuana y Querétaro-Atlas.

Este sábado, el Guadalajara visitará al San Luis, Necaxa al Tigres UANL y Atlante al Atlas.

El domingo cerrará la sexta fecha, con el partido entre el campeón Cruz Azul y el Santos Laguna.

EFE

gb-fc

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