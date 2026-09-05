El Festival Fifty-Fifty de Avilés estrenará un espectáculo sobre Paco de Lucía

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Oviedo, 5 sep (EFE).- El Festival Fifty-Fifty de Jazz y Poesía, que celebrará del 24 al 27 de septiembre en Avilés su sexta edición, incluirá una veintena de actividades entre las que figura el estreno de 'Paco de Lucía Songbook Septet', una producción dirigida por el pianista Alex Conde que reunirá a siete músicos para reinterpretar el legado del guitarrista desde el lenguaje del flamenco jazz.

La programación, que incluye un concierto de Kyle Eastwood en el que repasará las bandas sonoras vinculadas a la filmografía de su padre, Clint Eastwood, se desarrollará en el Teatro Palacio Valdés, la Casa de Cultura, la Factoría Cultural, el Conservatorio Julián Orbón y distintos espacios del casco histórico avilesino con una propuesta que combinará conciertos, encuentros literarios, talleres, recitales o pasacalles.

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La saxofonista Irene Reig será la encargada de inaugurar el apartado musical, en el que también participarán el quinteto italiano Taurn, la cantante brasileña Mirla Riomar, y la pianista cubana Marialy Pacheco, que pondrá el cierre a la edición con la tradicional apuesta del festival por el jazz cubano.

La vertiente literaria reunirá a autores como Ana Rossetti, Carlos Pardo, Laura Chivite, Sofía Castañón, Berta Piñán, Ángel Erro, Silvia Penas y Charlotte Lecharlier y recuperará el encuentro 'Poesía con humor', dedicado a la ironía y la sátira, y 'La música de las lenguas', que permitirá escuchar poesía en asturiano, euskera y gallego.

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El programa incluirá asimismo actividades gratuitas y participativas como una instalación audiovisual sobre poesía escrita por mujeres, talleres de poesía y grabado, una visita literaria por el patrimonio de Avilés, una masterclass de cajón flamenco de Juan Carmona, una instalación poética interactiva en el Parque del Muelle, sesiones de micro abierto, animaciones de swing y talleres de baile.

Nacido en 2021, el Fifty-Fifty se ha consolidado como una propuesta singular en España al situar en condiciones de igualdad al jazz y la poesía y combinar artistas nacionales e internacionales, jóvenes creadores y figuras consagradas, además de mantener como principios la participación de mujeres y hombres y el equilibrio entre disciplinas y generaciones. EFE

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