El crédito al consumo sigue creciendo sin que subidas de tipos ni incertidumbre lo frenen

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Madrid, 5 sep (EFE).- El crédito al consumo sigue creciendo en España y ni las subidas de los tipos de interés ni el contexto de incertidumbre geopolítica hacen aún mella en el mismo, que continúa aumentando a un ritmo interanual de dos dígitos desde septiembre del año pasado.

La financiación al consumo es la tipología de crédito que más crece en España y, según los últimos datos dados a conocer por el Banco de España esta semana, correspondientes a julio, registró ese mes un aumento interanual del 12,6 %, frente al 5,2 % en que lo hizo el crédito a los hogares en general y el 4,3 % el destinado a compra de vivienda.

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A pesar de crecer a dos dígitos, el crecimiento interanual que ha tenido en julio el crédito al consumo ha sido inferior al de junio (12,8 %), abril (13,3 %), marzo (12,7 %) y febrero (13 %).

Y es que el crédito al consumo a los hogares viene aumentando por encima del 12 % desde noviembre del año pasado, es decir nueve meses seguidos.

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El crecimiento del crédito al consumo cayó a tasas negativas en octubre de 2020, el año de la pandemia, que se fueron agudizando en diciembre de 2020 y enero de 2021, cuando registró caídas del 3,12 % y el 3,92 % respectivamente, para retomar los incrementos en abril de ese año.

Una muestra de su fortaleza es que el saldo de los préstamos de entidades de crédito para consumo a los hogares viene superando los 100.000 millones de euros desde abril de 2024.

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Además, la inversión nueva en crédito al consumo está creciendo y en 2025 aumentó un 4,5 %, hasta los 27.681 millones de euros, dejando atrás la desaceleración que experimentó a finales de 2024, al impactar la incertidumbre geopolítica en la confianza de los consumidores, según los datos de la Asociación Española de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF).

La recuperación que ha experimentado el crédito al consumo también se refleja en el Barómetro de Préstamos de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), cuya última edición, dada a conocer el pasado mes de julio, constata que la intención de los españoles de recurrir al crédito, pese a que éste se ha encarecido, sigue en auge.

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Según este barómetro, elaborado a partir de las ofertas y tipos de interés de los créditos en el mercado y una encuesta a consumidores sobre sus planes de endeudamiento, la disposición de los consumidores a endeudarse ha alcanzado su récord desde que arrancó el estudio en 2020, con un 35,9 % de encuestados que dicen tener intención de pedir un préstamo en los próximos seis meses.

La última edición del barómetro señala que un 17 % de las solicitudes se dirigen a financiar viajes y vacaciones, aunque son más, un 20,1 %, los que los quieren para tener liquidez inmediata o refinanciar deudas (16,3 %).

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La intención de endeudamiento, que, cuando comenzó a hacerse el barómetro, estaba en mínimos, no ha hecho más que crecer desde entonces, salvo en 2024, cuando muchos ciudadanos aguardaban a que bajaran los tipos para pedir créditos.

El crecimiento de los préstamos se produce a pesar del aumento de los tipos de interés, después de dos años de descensos.

Según el estudio de Asufin, el precio de los préstamos a corto plazo (menos de cinco años) ha pasado de una media del 9,88 % de interés en 2025 al 10,06 % en este año, y a largo plazo (más de 5 años) del 9,86 % al 10,05 %, si bien estos tipos siguen por debajo de los máximos de 2023.

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Los bancos son los que menos han movido los precios de sus créditos al consumo, cuya media es del 9,16 % a corto plazo y del 9,25 % a largo, en contraste con las entidades financieras de crédito, que son las que más los han subido y son la opción más costosa, con una TAE media del 13,71 % a corto plazo y del 13,68 % a largo, aunque su financiación para comprar vehículos es más barata, del 9,29 % a corto plazo y del 9,07 % a largo.

El crecimiento del crédito que está habiendo se sustenta en la mayor confianza de los consumidores, según explica el director general en España del comparador Préstalo, Yogi Thadhani, que afirma que el aumento de solicitud de crédito no es por necesidad, sino por una mayor confianza del consumidor, que recupera decisiones que pospuso en los últimos años, y a que los hogares vuelven a planificar grandes gastos. EFE

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