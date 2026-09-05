Ecologistas insta a la Junta de Andalucía a asumir el derribo del hotel de El Algarrobico

Guardar

Almería, 5 sep (EFE).- La organización Ecologistas en Acción ha exigido que la Junta de Andalucía asuma las competencias para tramitar el expediente de demolición del hotel de El Algarrobico, tras tachar de "maniobras dilatorias" los recursos presentados contra la anulación de la licencia municipal.

En un comunicado remitido a EFE, la asociación conservacionista ha advertido de que dichas impugnaciones contra el acuerdo del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) carecen de base alguna y persiguen únicamente retrasar el derribo del inmueble. En este sentido, ha recalcado que la declaración de nulidad aprobada en pleno es "firme mientras un juez no diga lo contrario".

PUBLICIDAD

Para desmontar la viabilidad de los recursos, el colectivo ha subrayado que existen ya dos sentencias dictadas por la Audiencia Nacional y ratificadas por el Tribunal Supremo que determinan de forma explícita que la empresa promotora, Azata, "no tiene derecho a indemnización".

Ecologistas en Acción ha remarcado que el Ayuntamiento de Carboneras tiene en este momento la obligación legal de ordenar la demolición para restablecer la legalidad urbanística. No obstante, al dar por hecho que la administración local "no lo va a hacer", la entidad ha instado a la intervención directa de la administración autonómica.

PUBLICIDAD

En concreto, la asociación reclama que el Gobierno andaluz actúe en sustitución del Consistorio carbonero mediante la aplicación del artículo 158 de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).

Por ello, exige a la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio que tramite el correspondiente expediente de demolición, recordando que este departamento ya ha asumido competencias similares en numerosas ocasiones, citando como precedente una actuación en el municipio almeriense de Tabernas en diciembre de 2025.

PUBLICIDAD

"La pelota está ahora en el tejado de la Junta, que no tiene disculpa para dilatar más tiempo el derribo", concluye el escrito de la organización ecologista. EFE

mma/bfv/ros