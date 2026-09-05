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Calor, tormentas o lluvia ponen en aviso a 15 comunidades, cinco en alerta naranja

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Madrid, 5 sep (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa este sábado avisos por altas temperaturas, tormentas o lluvias que afectan a quince comunidades autónomas y son de nivel naranja (peligro importante) en Aragón, Asturias, Cataluña, Galicia y Navarra.

En Aragón, el nivel naranja, por máximas de entre 39 y 38 grados, afecta en Huesca al Pirineo y el sur de la provincia y en Zaragoza a la ribera del Ebro. En el resto el grado de riesgo es amarillo (peligro bajo).

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Valores de hasta 39 grados en Cataluña, suponen aviso naranja en el Ampurdán y el Pirineo de Girona; en la depresión central y el Pirineo de Lleida y en la depresión central de Tarragona. En el resto, donde están activados, son amarillos, entre otros en el Prepirineo, la depresión central y el prelitoral de Barcelona.

En Navarra, las máximas de hasta 39 grados activan el aviso naranja en el centro y el Pirineo, mientras en la ribera del Ebro queda en amarillo.

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Los avisos en Asturias llegan a naranja por tormentas, que podrán ir acompañadas de rachas muy fuertes y granizo grande, solo en la zona suroccidental. El resto es de nivel amarillo tanto por tormentas como por lluvias, con acumulados de 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Las tormentas, con rachas muy fuertes y granizo grande, suponen el aviso naranja en Galicia, que afecta al centro y la montaña de Lugo, provincia además, como Ourense, en aviso amarillo por lluvias, con acumulados en una hora de 15 litros por metro cuadrado. Las altas temperaturas activan también el aviso amarillo en esa última provincia y en A Coruña

Nivel amarillo en La Rioja (Ribera del Ebro y la Ibérica), en el País Vasco, en las provincias de Álava y Guipúzcoa y en Cantabria (cantabria del Ebro) por temperaturas que oscilan entre 34 y 38 grados.

En Castilla y León, el aviso es por tormentas, con posible granizo y rachas muy fuertes, que afecta a la cordillera cantábrica y el Bierzo en León y a comarca de Sanabria en Zamora.

El aviso amarillo afecta a todas las provincias de Castilla-La Mancha, por máximas entre 34 y 38 grados, valor este último que puede alcanzase en zonas de Ciudad Real y Toledo. La Comunidad de Madrid, por su parte, espera temperaturas máximas de hasta 36 grados

La Comunidad Valenciana tiene aviso por calor, de hasta 36 grados, temperatura a la que se puede llegar en interior sur de Castellón y en el litoral de Valencia. El interior de Mallorca, en las Islas Baleares, también en aviso amarillo por las mismas máximas.

En Canarias, el nivel es amarillo por temperaturas de hasta 35 grados que afecta a Gran Canarias, salvo el norte, y a las cumbres de La Palma. EFE

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