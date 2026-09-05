Calero: "El Burgos ha dado un salto de nivel y en eso tiene mucho que ver Michu"

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Oviedo, 5 sep (EFE).- El técnico del Oviedo, Julián Calero, aseguró antes del partido del domingo (Carlos Tartiere, 16:15 horas) frente al Burgos que el equipo blanquinegro "ha dado un salto de nivel y en eso tiene mucho que ver Michu", director deportivo de los burgaleses y exjugador azul.

"Jugadores como Karrikaburu, Vencedor, Javi Llabrés o Gragera vienen de Primera División y son un equipo confeccionado para luchar por estar arriba, como nosotros. Hay que tenerlos muy en cuenta", explicó el entrenador oviedista, que fue técnico del Burgos entre 2020 y 2023 y que consiguió el ascenso a Segunda en su primera temporada.

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Uno de los futbolistas destacados del Burgos es Álex Forés, que el curso pasado estuvo en el Oviedo y no le dieron las oportunidades que esperaban, así que al ser preguntado por el delantero Calero reconoció que es un jugador "con mucha intuición para el gol, tiene un don con la finalización. Lleva dos goles en tres jornadas y le han anulado algún otro".

"Estoy satisfecho con el mercado, tengo alternativas en todas las posiciones y ahora solo hace falta abrir la caja de bombones y ver si están buenos. Como en Forest Gump. Puedes estar satisfecho, pero cuando llegan los resultados y los rendimientos se ve si son buenos. Hay que felicitar a la dirección deportiva por su trabajo", comentó el parleño sobre el mercado de fichajes completado por el Oviedo.

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Calero confirmó que los delanteros Chris Ramos y Carlos Fernández volverán a ser baja por lesión y no dio pistas sobre si mantendrá el dibujo de tres centrales y carrileros visto en Albacete o si volverá a la línea de cuatro de las dos primeras jornadas. EFE

pfg/rm/APA