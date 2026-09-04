‘Vozinha’ jugará su primer partido de liga con Colo Colo tras debut en la Copa Chile

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Santiago de Chile, 4 sep (EFE).- Tras su debut en la Copa Chile el pasado 26 de agosto, el portero mundialista caboverdiano 'Vozinha' jugará su primer partido de la liga chilena con Colo Colo este domingo, confirmó el técnico del equipo albo, Fernando Ortiz.

Josimar José Évora Dias 'Vozinha', de 40 años, tendrá un segundo estreno en el campeonato nacional enfrentando a Huachipato, de visitante en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, al sur del país.

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"Sí, Josimar va a atajar. Ya lo decidí. No es que Gabriel haya perdido un puesto o no estén a la par de la competencia; quiero verlo a Josimar. Se lo comenté a los dos y él va a iniciar el día domingo", explicó el entrenador argentino en conferencia de prensa.

Ortiz hizo referencia al meta juvenil Gabriel Maureira, quien viene siendo titular tras la lesión de Fernando de Paul y que ha seguido teniendo la prioridad para permanecer bajo el arco, incluso tras la llegada de 'Vozinha'.

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El africano, quien deslumbró en el Mundial 2026, llegó a Chile el 2 de agosto y tras pasar por unas semanas de acondicionamiento debutó dejando su arco en cero ante Unión Española, por la Copa Chile con un triunfo por 3-0.

Ortiz, no obstante, precisará de que ‘Vozinha’ tome confianza en la portería alba para permanecer como titular, pues Maureira acudirá al llamado de la selección chilena de fútbol que participará en los Juegos Suramericanos, entre el 12 y 26 de este mes en Santa Fe, Argentina.

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"No tengo un fundamento como para decir 'Gabriel hizo esto o dejó de hacer esto'. Solamente creo que es el momento indicado donde la competencia de los dos es muy buena y quiero verlo a Josimar. Gabriel lo ha hecho de buena manera, no estoy disconforme ni nada por el estilo", añadió el DT.

Las condiciones de la cancha serán retadoras para el africano, pues Huachipato jugará en un campo fuera de su recinto habitual, que es en Talcahuano, y que ha sufrido las consecuencias del temporal de lluvias que ha azotado a Chile desde julio pasado.

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"Ya lo vimos en el partido anterior que no se podía ni jugar, y va a estar igual, no va a cambiar en nada. Lesiones, juego, partido aburrido, hay muchas condiciones que el campo de juego no te permite hacer", reconoció Ortiz.

En todo caso, 'Vozinha' comenzará a sumar más minutos de cara a la posibilidad de que su contrato con Colo Colo se renueve automáticamente para 2027, si cumple con el 50 % de los minutos de juego de los partidos del equipo contando a partir del estreno ante los hispanos.

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El guardameta de Cabo Verde llegó al conjunto albo proveniente del Chaves de la segunda división de Portugal, con un acuerdo hasta finales de 2026.

Colo Colo está líder de la liga con 52 puntos y 16 de ventaja sobre Universidad Católica y Universidad de Chile, ambos con 36 unidades, y se acerca a la obtención del título cuando restan nueve fechas para el final del campeonato. EFE

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