Tabla de tiempos del primer libre de Monza

Redacción deportes, 4 sep (EFE).- Tabla de tiempos del primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Italia, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este fin de semana en el circuito de Monza:
.1.
PUBLICIDAD
Charles Leclerc
MON
Ferrari
1:23,008
.2.
Lewis Hamilton
GBR
Ferrari
a 0,173
.3.
George Russell
GBR
Mercedes
0,304
.4.
Liam Lawson
NZL
Red Bull
0,425
.5.
Kimi Antonelli
ITA
Mercedes
0,636
.6.
Lando Norris
GBR
McLaren
0,711
.7.
Arvid Lindblad
GBR
Racing Bulls
0,794
.8.
Gabriel Bortoleto
BRA
Audi
0,998
.9.
Franco Colapinto
ARG
Alpine
1,020
10.
Paul Aron
EST
Alpine
1,169
11.
Oscar Piastri
AUS
McLaren
1,176
12.
Yuki Tsunoda
JPN
Racing Bulls
1,563
13.
Nico Hülkenberg
GER
Audi
1,618
14.
Oliver Bearman
GBR
Haas
1,638
15.
Luke Browning
GBR
Williams
1,732
16.
Carlos Sainz
ESP
Williams
1,819
17.
Ayumu Iwasa
JPN
Red Bull
1,865
18.
Esteban Ocon
FRA
Haas
2,844
19.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
2,976
20.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
3,058
21.
Fernando Alonso
ESP
Aston Martin
3,064
22.
Colton Herta
USA
Cadillac
6,914
EFE
ARH
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD