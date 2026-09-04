Espana agencias

Tabla de tiempos del primer libre de Monza

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Redacción deportes, 4 sep (EFE).- Tabla de tiempos del primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Italia, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este fin de semana en el circuito de Monza:

.1.

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Charles Leclerc

MON

Ferrari

1:23,008

.2.

Lewis Hamilton

GBR

Ferrari

a 0,173

.3.

George Russell

GBR

Mercedes

0,304

.4.

Liam Lawson

NZL

Red Bull

0,425

.5.

Kimi Antonelli

ITA

Mercedes

0,636

.6.

Lando Norris

GBR

McLaren

0,711

.7.

Arvid Lindblad

GBR

Racing Bulls

0,794

.8.

Gabriel Bortoleto

BRA

Audi

0,998

.9.

Franco Colapinto

ARG

Alpine

1,020

10.

Paul Aron

EST

Alpine

1,169

11.

Oscar Piastri

AUS

McLaren

1,176

12.

Yuki Tsunoda

JPN

Racing Bulls

1,563

13.

Nico Hülkenberg

GER

Audi

1,618

14.

Oliver Bearman

GBR

Haas

1,638

15.

Luke Browning

GBR

Williams

1,732

16.

Carlos Sainz

ESP

Williams

1,819

17.

Ayumu Iwasa

JPN

Red Bull

1,865

18.

Esteban Ocon

FRA

Haas

2,844

19.

Valtteri Bottas

FIN

Cadillac

2,976

20.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

3,058

21.

Fernando Alonso

ESP

Aston Martin

3,064

22.

Colton Herta

USA

Cadillac

6,914

EFE

ARH

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