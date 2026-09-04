Ricardo Costa: "La primera parte estuvo marcada por las paradas de Leo Maciel"

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Vigo, 4 sep (EFE).- Ricardo Costa, entrenador del Sporting de Portugal, elogió la “gran primera parte” que realizó el Bidasoa, especialmente apoyándose en la actuación del portero argentino Leo Macial.

“No creo que hayamos sufrido. Bidasoa ha hecho una gran primera parte y nosotros una gran segunda parte. La primera estuvo marcada por la efectividad y las paradas de Leo Macial, con muchas paradas en buenos tiros nuestros. Si hoy Leo Macial mantiene ese nivel en los segundos 30 minutos creo que no hubiésemos ganado el partido”, declaró a los periodistas el exjugador del Ademar León.

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Ricardo Costa, padre de los jugadores Martim y Francisco, cree que su equipo jugó “con más intensidad” y “mucho más centrado” en la segunda parte, y eso impidió al Bidasoa hacer su balonmano.

“Ese es el equipo que queremos ser durante 60 minutos. Esperábamos un partido duro porque no es fácil jugar en España contra un rival que llegó a la final de la Copa del Rey y que lleva muchos años jugando en Europa. Es verdad que en la primera parte teníamos que hacerlo mejor, pero estoy contento con la respuesta de mi equipo”, indicó.

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En este sentido, advirtió que en la final ante el Barça no pueden arrancar con esa “intensidad” porque se enfrentarán al gran dominador del torneo.

“El año pasado fuimos uno de los equipos de Europa que conseguimos empatar con ellos y al final perdimos en los penaltis. El Barça es el campeón de Europa, pero nosotros vamos a salir con la ilusión de ganar”, sentenció. EFE

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dmg/apa