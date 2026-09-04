Prisión para los dos detenidos tras la embestida a una patrullera en Águilas (Murcia)

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Murcia, 4 sep (EFE).- La magistrada de guardia del Tribunal de Instancia de Lorca (Murcia) ha acordado prisión provisional, comunicada y sin fianza para los dos detenidos tras la interceptación de una narcolancha el pasado miércoles en Cabo Cope (Águilas), después de que la embarcación embistiera a una patrullera de la Guardia Civil y causara heridas a tres agentes.

Los dos arrestados están siendo investigados por los delitos de piratería, atentado a agentes de la autoridad, lesiones, daños, contrabando, transporte de sustancias explosivas y favorecimiento de la inmigración ilegal.

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La decisión ha sido adoptada por la magistrada de la plaza 8 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Lorca, en funciones de guardia por unos hechos que ocurrieron durante un dispositivo marítimo, aéreo y terrestre desplegado para interceptar la embarcación, equipada con dos motores de gran cilindrada y que transportaba 20 garrafas de gasolina.

Según la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), los ocupantes trataron de evitar su detención y embistieron la patrullera. Tres agentes resultaron heridos y uno de ellos precisó cinco puntos de sutura.

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Las dos detenciones se suman a otras dos practicadas el lunes en Cartagena, donde agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil interceptaron otra embarcación a 12 millas al sureste de Monte Cenizas.

El delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, ha anunciado nuevos refuerzos “de forma inminente” para la vigilancia de las costas de la Región tras ambas operaciones.

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Lucas ha avanzado que, una vez concluyan las actuaciones, ofrecerá una rueda de prensa junto al coronel de la Quinta Zona para explicar “con todo lujo de detalle” los pormenores de la operación. Además, ha defendido que el Gobierno actúa “alejado del ruido, de la confrontación, de la demagogia y del populismo migratorio”. EFE