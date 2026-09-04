Mozas: "Este partido nos refuerza mucho para el futuro"

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Vigo, 4 sep (EFE).- Alex Mozas, entrenador del Bidasoa, finalizó con “una sensación agridulce” la semifinal de la Supercopa Ibérica porque él cree que dejaron escapar vivo al Sporting de Portugal (29-31), en un partido en el que “el punto de inflexión” lo vio con la exclusión de Mario Nevado con 27-28 en el marcador.

“No he visto la acción, pero es verdad que ellos con su forma de jugar provocan mucho eso. Y luego en superioridad han jugado muy bien y a nosotros nos ha costado. Esa acción puede ser un punto de inflexión porque en ese momento caliente es mucha ventaja jugar con uno más para un equipo de este nivel. Creo que hemos hecho un partido muy bueno ante uno de los mejores equipos de Europa. Hacer una defensa de este nivel ante jugadores de este nivel tiene mucho mérito. Este partido nos refuerza mucho para el futuro”, afirmó a los periodistas.

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“En el inicio de la segunda parte tuvimos un balón para ponernos cinco arriba y luego en cinco minutos nos han empatado el partido. Sabíamos que los dos hermanos Costa iban a salir como han salido, a intentar darle la vuelta ellos al partido y lo han hecho”, añadió.

En este sentido, lamentó “algunos errores” en ataque que no habían cometido en el primer tiempo, y elogió la capacidad de sufrimiento de sus jugadores para “aguantar” el ritmo del rival y llegar con opciones a los últimos minutos.

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“Nuestra primera parte ha sido muy buena, cierto es que muy apoyada por la actuación de Leo en la portería porque ha sacado balones muy importantes. Y en ataque hemos jugado muy bien, sin pérdidas”, destacó. EFE

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