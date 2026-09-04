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Mourinho: "El equipo ha hecho un gran partido"

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Sevilla, 4 sep (EFE).- El entrenador luso del Real Madrid, José Mourinho, consideró que su equipo hizo "un gran partido" pese a perder ante el Real Betis (1-0) y aseguró que el conjunto madridista fue "muy dominante" y generó "muchísimas oportunidades de gol", por lo que reconoció su frustración por el resultado.

"Creo que el equipo ha hecho un gran partido. A veces se pierde y no se sabe por qué, a veces pierdes y no sabes cómo explicarlo. Muy dominante, centrales imperiales, controlaron absolutamente todo, muchísimo juego ofensivo, muchísimas oportunidades de gol", declaró Mourinho en rueda de prensa.

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El técnico portugués señaló que incluso un empate le habría parecido un resultado insuficiente por los méritos contraídos por su equipo: "si acaba en empate nos vamos frustrados porque hemos hecho más, imagínate con la derrota", afirmó.

Mourinho también destacó la actuación del joven Carlos Espí, autor del tanto que dio la victoria al Betis, aunque queda por determinar si la jugada estaba precedida de fuera de juego.

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"Carlos Espí, si tiene diez minutos y hace un fantástico gol, que luego puede ser fuera de juego o no, él ha hecho su trabajo bien. Tiene gran potencial y siempre irá a mejor, porque además es humilde, es trabajador, quiere aprender. No puedo estar más contento con el chico", manifestó.

Preguntado por las polémicas del encuentro, Mourinho evitó pronunciarse al no haber podido revisar las acciones: "no he visto en detalle, no he visto, no he visto en el vestuario, no te puedo comentar", respondió. EFE

lhg/cb/jl

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