Leo Maciel: "Hemos dado un paso adelante"

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Vigo, 4 sep (EFE).- El portero internacional argentino Leo Maciel destacó “el paso adelante” que dio el Bidasoa en la semifinal de la Supercopa Ibérica que esta noche disputaron contra el Sporting de Portugal, pese a perder el pase a la final por un resultado de 29-31.

“Hemos hecho un gran partido, aguantando a un equipo con un poderío individual brutal. Creo que hemos dado un paso adelante. Poco a poco ellos nos han ido metiendo en seis metros porque son duros y en el inicio de la segunda parte también creo que hemos podido entrar mejor”, explicó.

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El guardameta se marcha “orgulloso” del partido que firmaron ante “uno de los mejores equipos de Europa”, y apuntó a la exclusión de Mario Nevado, con 27-28 en el marcador, como una de las claves porque ahí el Sporting se distanció con un parcial 1-4.

“Ellos van muy bien al uno contra uno, en la segunda parte nos jugaron todo el tiempo con cuatro primeras líneas para generar esos espacios para ir al fondo y agarrar a nuestros defensores así. No creo que el arbitraje haya sido mal, pero ellos fuerzan esas situaciones porque buscan el uno contra uno y ahí puede ser gol, penalti o exclusión”, sentenció. EFE

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dmg/apa