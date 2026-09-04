Las urgencias respiratorias suben hasta un 10 % tras los picos de contaminación del aire

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Barcelona, 4 sep (EFE).- Un estudio llevado a cabo en Valladolid demuestra que los picos de contaminación del aire urbano provocan un aumento de entre el 5 y el 10 % en las urgencias hospitalarias por problemas respiratorios, un repunte que se registra habitualmente a los tres días de la exposición a altos niveles de dióxido de nitrógeno (NO2).

Así lo han advertido este viernes neumólogos e investigadores durante la presentación en Barcelona de la campaña internacional Healthy Lungs for Life (Pulmones sanos de por vida), que se celebra como antesala al Congreso de la Sociedad Europea de Neumología (ERS, en sus siglas en inglés), un evento que congregará a unos 22.000 profesionales de la salud respiratoria en la capital catalana a partir de este fin de semana.

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El médico e investigador del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, Pedro Vidau, ha adelantado los datos de un estudio que se presenta en el congreso y que compara los niveles de NO2 con las visitas a urgencias respiratorias en la ciudad vallisoletana.

Según el experto, el impacto en la salud "siempre viene unos días por detrás de ese pico de contaminación", concretándose a los tres días del aumento de NO2.

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En esta misma línea, la doctora Rocío Martín Galán, también del Río Hortega, ha precisado que cada incremento de 10 microgramos por metro cúbico (µg/m³) de este gas, generado en gran parte por el tráfico rodado, está directamente asociado con un aumento de las visitas a urgencias de entre un 5 % y un 10 %.

La contaminación afecta especialmente a adultos con asma y, sobre todo, a los que sufren la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

Este estudio en Valladolid, que según los expertos es extrapolable a otras urbes españolas, pone de relieve el impacto de la contaminación del aire en la salud en España.

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Aproximadamente 5,2 millones de personas viven con enfermedades respiratorias en España, más de 111.000 mueren anualmente por afecciones respiratorias y se estima que 30.000 muertes anuales están asociadas a la contaminación.

En este contexto, el presidente de la European Lung Foundation (ELF), Dimitris Kontopidis, ha instado a "garantizar que el aire que los ciudadanos respiran sea lo más limpio posible" como herramienta clave para "crear ciudades más saludables para todos".

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La presidenta de la asociación de pacientes Asma y Alergia, Raquel Gómez, ha reivindicado que la alergia respiratoria "debe estar en el centro" cuando se habla de salud urbana: "La salud respiratoria no empieza ni acaba en la sala de los pacientes; está en las calles, los colegios", ha sentenciado.

En el ámbito de las soluciones urbanísticas, la presidenta del Congreso de la ERS e investigadora del Hospital Clínic, Rosa Faner, ha defendido que las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) instauradas en diversas ciudades, entre ellas Barcelona, ayudan a la salud pulmonar.

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Por su parte, la subdirectora del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), Judith García-Aymerich, ha puesto sobre la mesa la paradoja a la que se enfrentan los ciudadanos ante la "contradicción entre la recomendación de caminar" como hábito saludable pero tener que hacerlo en "ciudades contaminadas".

El presidente de la ERS y neumólogo del Hospital Vall d'Hebron, Marc Miravitlles, ha incidido en que los científicos deben "hacer llegar estos conocimientos a la sociedad".

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Este es uno de los objetivos de la campaña internacional Healthy Lungs for Life (HLfL), que aterriza en Barcelona para sensibilizar sobre la necesidad de mejorar la calidad del aire y reducir el daño en los enfermos pulmonares.

En el marco de esta campaña, este domingo se instalará una carpa en la plaza Universitat de Barcelona en la que los ciudadanos podrán efectuarse pruebas gratuitas de función pulmonar y consultar dudas sobre su respiración. EFE

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