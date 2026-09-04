Larcamón descarta que el Girona sea favorito pese a "su jerarquía"

Guardar

Gijón, 4 sep (EFE).- El técnico del Sporting de Gijón, Nicolás Larcamón, descartó este viernes que el Girona sea favorito en el partido de este sábado (16.15 horas, El Molinón), al asegurar que esa condición "no determina tanto los desarrollos de los partidos", pese a reconocer la "jerarquía" del conjunto catalán.

En la rueda de prensa previa al encuentro, el entrenador argentino admitió que el rival cuenta con "jerarquía en el ataque y en todas las líneas" al tener en su plantilla a "futbolistas que hasta hace poco competían en el máximo nivel", tanto en España como en competiciones europeas.

PUBLICIDAD

Larcamón consideró que la muestra estadística de las primeras jornadas resulta "insuficiente" para extraer conclusiones sobre rendimientos al enfrentar al equipo más goleador -Girona- con el menos goleado -Sporting-, y apuntó que "ese análisis ganará relevancia a partir de la octava o novena jornada".

El entrenador sportinguista defendió que la "paridad de la categoría" resta peso a los pronósticos previos, y remarcó que la liga "desconoce de presupuestos y antecedentes propios" para restar importancia a las ambiciones de un Girona al que igualmente incluyó en un "top 3" de principales economías de la categoría.

PUBLICIDAD

En ese sentido, Larcamón avisó de que el Girona exigirá "muchísimo" al Sporting, aunque insistió en que esa exigencia se repetirá "en todas las jornadas" del campeonato.

"El balance del mercado es positivo, quedamos conformes", afirmó el técnico sobre la planificación de plantilla y el desarrollo de la ventana de traspasos estival, y destacó la capacidad del club para "resolver con la plantilla actual el impacto de la marcha de Dubasin", traspasado a Osasuna.

PUBLICIDAD

El preparador argentino reveló que llamó personalmente a Andrés Cuenca y Antonio Casas, últimos fichajes rojiblancos, antes de su llegada, convencido de que el modelo de juego que propone puede "potenciarlos" y con la intención de que ambos se conviertan en "piezas importantes del proyecto".

Por último, al abordar la evolución del equipo hacia lo que el técnico tiene en mente, Larcamón también incidió en la importancia de "forjar vínculos humanos sólidos dentro del vestuario", en la idea de que "el grupo rinde mejor cuando existen relaciones personales fuertes" más allá de lo estrictamente futbolístico. EFE

PUBLICIDAD

dsl/rm/cmm