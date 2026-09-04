La jueza de la dana rechaza que exista una investigación prospectiva sobre Mazón

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València, 4 sep (EFE).- La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha respondido al escrito presentado recientemente por la defensa de Carlos Mazón y ha negado que exista una "investigación prospectiva" respecto del expresident valenciano, pues ha recordado que se trata de una persona aforada por su condición de diputado autonómico.

"La afirmación de que se mantiene una investigación personal prospectiva contra Mazón es una afirmación hueca, sin refrendo ni mención a diligencia alguna que tenga tal carácter", ha apuntado la jueza en el referido auto, hecho público este viernes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

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Según la instructora, el escrito del expresident de la Generalitat Valenciana "confunde nuevamente las diligencias que pueden afectar a un aforado con una investigación sobre el mismo". EFE