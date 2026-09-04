La Fiscalía respalda que la Audiencia Nacional investigue la crisis de Ceuta

01/09/2026 Varios inmigrantes acampados en una playa, a 1 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). La Policía ha practicado tres expulsiones de personas con vínculos con el radicalismo de carácter yihadista detectadas en Ceuta tras la entrada masiva a la ciudad española del pasado 30 de julio. Por su parte, sindicatos policiales han vuelto a reclamar que se extreme la vigilancia. POLITICA Marcos Moreno - Europa Press

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La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) se ha mostrado a favor de que este tribunal investigue la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, ya que "los efectos más relevantes" de lo sucedido a finales de julio "se produjeron en territorio español" y considera que está capacitado para "afrontar fenómenos criminales complejos y organizados".

A través de una nota de prensa, ha indicado que el fiscal jefe, Jesús Alonso, ha informado a la jueza María Tardón que considera a la AN "competente para conocer del asunto referido".

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"De acuerdo con los indicios obrantes en las actuaciones, una parte sustancial de la fase de planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica se habría desarrollado en territorio marroquí, mientras que la ejecución material de la acción, el resultado perseguido y los efectos más relevantes se produjeron en territorio español", apunta.

El Ministerio Fiscal añade que "los hechos investigados serían constitutivos, sin perjuicio de la ulterior calificación jurídica que resulte de la instrucción, de delitos cuya investigación corresponde a órganos con capacidad para afrontar fenómenos criminales complejos y organizados".

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