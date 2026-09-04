Junts presentará una enmienda a la nueva financiación para pedir el concierto económico

Guardar

Tarragona, 4 sep (EFE).- El diputado de Junts per Catalunya en el Congreso Josep Maria Cruset ha anunciado este viernes que su formación presentará una enmienda a la totalidad a la propuesta del Gobierno de reforma del sistema de financiación autonómica, con el objetivo de reclamar el concierto económico para Cataluña.

Ante los medios de comunicación en Tarragona, Cruset ha lamentado que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) no contemple un sistema de financiación singular para Cataluña, sino que mantenga "el café para todos de siempre para todas las comunidades autónomas".

PUBLICIDAD

"Queremos el concierto económico para Cataluña y que el dinero de los catalanes se quede en Cataluña, de la misma manera que el dinero de los vascos se queda en el País Vasco gracias a su concierto económico", ha señalado Cruset.

El diputado de Junts per Catalunya ha apuntado que, "ante la oportunidad histórica que representa la negociación del sistema de financiación", su formación tiene previsto presentar una enmienda a la totalidad para reclamar el concierto económico para Cataluña y que "el dinero de los catalanes se quede en Cataluña".

PUBLICIDAD

"Esperamos que los partidos políticos catalanes, los diputados de Esquerra, de los Comuns y de los socialistas, den su apoyo para poder obtener un sistema de financiación que garantice las necesidades presentes y futuras de Cataluña", ha concluido Cruset. EFE

dpj/mg/ros