Interceptados 48 migrantes en tres pateras llegadas a Mallorca y Formentera

Guardar

Palma, 4 sep (EFE).- La Guardia Civil ha interceptado a 48 personas que han llegado este viernes de forma irregular en tres pateras procedentes de Argelia hasta el sur de Mallorca y la isla de Formentera.

Doce migrantes personas de origen magrebí han sido detenidas a las 4:37 horas tras arribar en una embarcación al puerto de la Colònia de Sant Jordi, en el municipio mallorquín de Ses Salines, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

PUBLICIDAD

En el operativo han intervenido agentes de la Guardia Civil de los puestos principales de Santanyí y Campos, de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia y de la Policía Local de Ses Salines.

A las 9:45 horas ha llegado a la costa de Formentera, en la zona de S'Estufador, una barca con 29 ocupantes de origen subsahariano que han sido interceptados por agentes de la Guardia Civil.

PUBLICIDAD

A la misma hora, a 16 millas al sureste de Portocolom, en el municipio mallorquín de Felanitx, Salvamento Marítimo ha rescatado a 7 personas magrebíes.

Según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares, en lo que va de año han llegado al archipiélago 267 pateras con 4.982 migrantes.

PUBLICIDAD

En 2025 arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE