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Ferran Costa: "El factor Nova Creu Alta será determinante, como la temporada pasada"

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Barcelona, 4 sep (EFE).- El entrenador del Sabadell, Ferran Costa, afirmó este viernes, en la rueda de prensa previa al partido del próximo lunes contra el Córdoba, que "el factor Nova Creu Alta fue determinante" la temporada pasada para logar el ascenso a LaLiga Hypermotion y que este curso lo volverá a ser.

"En casa nos tenemos que hacer muy fuertes. No tenemos que evaluar nunca quién viene a jugar, sino los puntos en juego y la necesidad de sumar el máximo de puntos cuanto antes mejor", valoró.

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Costa indicó la importancia de "correr todos", "entender qué pide el partido en cada momento" y "jugar con contundencia para aprovechar" sus oportunidades ante un rival, el Córdoba, que llegará a la Nova Creu Alta con la voluntad de dominar el balón.

"El Córdoba es un equipo con una identidad muy clara: combinativo, con jugadores verticales, que le gusta llevar la iniciativa con un juego muy propositivo, con un entrenador con el que llevan tiempo trabajando y que ha impregnado al equipo de su sello personal. Es uno de los equipos que mejores tramos de competición ha tenido, un grandísimo rival", analizó.

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Costa explicó que la plantilla llegará "en buenas condiciones" al encuentro, tras ganar la final de la Copa Catalunya la Barça Atlètic el miércoles por la noche y descansar al día siguiente, y admitió que la posibilidad de cerrar las fiestas de Sabadell "con un gran partido" es "un aliciente más" para el equipo.

Sobre el estado de la plantilla, el técnico confirmó que el centrocampista Alain Ribero y el extremo Javi López están entrenando con el grupo y se mostró "muy contento de poder recuperarlos".

En cambio, indicó que al defensa Genar Fornés "todavía le queda" y que el zaguero Arthur Bonaldo estará "unas semanas fuera", porque tiene "un dedo roto" y estaba jugando infiltrado. Asimismo, el entrenador declaró que los nuevos fichajes estarán disponibles.

Preguntado por la valoración del mercado de fichajes, Costa respondió que "no es de hacer muchas peticiones" ni de compararse con los demás equipos, sino de "creer en los suyos, darles confianza y optimizar" los recursos. "Aquí se trabaja de manera conjunta, vamos todos de la mano y tenemos claro dónde queremos llegar", añadió.

Por último, acerca del hecho de contar todavía con una ficha libre, el técnico comentó: "Si viene alguien más será porque entendemos que complementa lo que tenemos. No necesitamos ningún bombero que venga a apagar ningún incendio". EFE

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