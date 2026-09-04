Feijóo lamenta "el ridículo" de España por la "mentira" de la llamada a la embajadora

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Alhaurín el Grande (Málaga), 4 sep (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este viernes "la vergüenza y el ridículo" al que considera que el presidente, Pedro Sánchez, y su gobierno "someten cada día" a España tras conocerse "la mentira" de la citación a la embajadora de Marruecos, que "no estaba" en el país.

En el inicio del curso político del PP de Málaga, Feijóo ha dicho que la única novedad del discurso de Sánchez en el Congreso fue que habían llamado a la embajadora "clandestinamente", pero después se conoció "que todo era mentira porque no estaba en España".

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"No sé si es peor la mentira, el ridículo al que nos someten cada día o que vendan como un éxito diplomático una reunión con el encargado de negocios de la Embajada", ha añadido Feijóo, quien considera que España "no merece pasar esta vergüenza".

Fuentes de Exteriores han subrayado que las afirmaciones de Feijóo "degradan" la relación bilateral con Marruecos y han insistido en que la embajadora de este país fue convocada "oficial y formalmente" el pasado 21 de agosto para rechazar "tajantemente" las declaraciones de dos ministros marroquíes que reivindicaron la soberanía o la liberación de Ceuta y Melilla.

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Ayer, desde Exteriores se explicó que en el momento en que la embajadora de Marruecos fue convocada, esta se encontraba ausente y quien acudió fue el encargado de negocios, la máxima autoridad de la embajada en representación de la embajadora.

Además, las mismas fuentes han recalcado este viernes que el Gobierno ha trasladado a las autoridades marroquíes "a todos los niveles, por todos los canales diplomáticos y de manera formal y oficial" esta queja. EFE

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