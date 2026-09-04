Espana agencias

Feijóo acusa a Sánchez de "ignorar deliberadamente" los avisos en Ceuta: "España merece un Gobierno que no mienta"

Imagen GSMRMNGJOZHEXGHJGLR2FPP2AI
Guardar

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "ignorar deliberadamente y sin remordimientos" los avisos sobre la "invasión" de Ceuta de finales de julio y le ha advertido de que lo va a pagar en las urnas porque los españoles merecen "un Gobierno que no mienta".

"Han sido capaces de abandonar a los españoles incluso cuando se invade una ciudad. Ellos lo sabían, ellos lo taparon, tenían los avisos, lo ignoraron deliberadamente y sin remordimientos", ha afirmado Feijóo en un acto en Alhaurín el Grande (Málaga) junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para inaugurar el curso político con la tradicional fiesta del huevo frito en este municipio.

PUBLICIDAD

Un día después de la comparecencia de Pedro Sánchez ante el Pleno del Congreso para informar de la entrada masiva de más de 70.000 migrantes irregulares los días 30 y 31 de julio, Feijóo ha criticado que un mes después el presidente del Gobierno "no sabe la versión que ha que dar" y "lo único" que tiene claro "es que Marruecos no tiene nada que ver".

CRITICA QUE SÁNCHEZ AÚN NO SEPA "LA VERSIÓN QUE HA QUE DAR"

"A este paso va a tener antes Zapatero una versión de las joyas que Sánchez una versión de la invasión de Ceuta", ha exclamado, para añadir que el CNI y la Policía "tampoco merecen un Gobierno que les use como un chivo expiatorio". A su entender, "si lo sabían, tienen que dimitir por irresponsables y, si no lo sabían, tienen que dimitir por incapaces".

PUBLICIDAD

Como ya hizo este jueves en sede parlamentaria, el jefe de la oposición ha avisado que "todo se sabrá" y que "habrá consecuencias políticas y judiciales: "Los españoles os vamos a echar de una manera democrática, contundentemente, en las urnas. Pero os vamos a echar porque no merecéis la dignidad que estáis ocupando".

LOS SOCIOS DE SÁNCHEZ, "IGUAL DE NOCIVOS"

También ha cargado duramente contra los socios del Gobierno que siguen apoyando a Sánchez y "tragan con sus mentiras", avisándoles que "no son la alternativa de izquierdas progresistas". "Son lo mismo, son la marca blanca de esta decadencia, igual de nocivos que Sánchez, aunque tengan otro nombre. Son los que, entre la dignidad y el carguito, eligen el carguito", ha manifestado.

Feijóo ha asegurado que España "se merece un cambio" y "España se merece un Gobierno que no mienta", parafraseando así al exministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. "A España lo que le sobra es Sánchez", ha finalizado.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Adiós al periodo de prueba de más de seis meses, salvo excepciones: el Gobierno endurece las condiciones para las empresas

El nuevo decreto obliga a detallar en los contratos las condiciones para superar el medio año y amplía el derecho de los trabajadores a conocer sus horarios, salarios y hasta el funcionamiento de los algoritmos que toman decisiones laborales

Adiós al periodo de prueba de más de seis meses, salvo excepciones: el Gobierno endurece las condiciones para las empresas

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 4 septiembre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 4 septiembre

El Gobierno aprueba el modelo de financiación autonómica con dos comunidades del PSOE en contra: rechazo de Castilla-La Mancha y Asturias y apoyo de Cataluña y Canarias

La norma aún necesita una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, pero a día de hoy no la tiene

El Gobierno aprueba el modelo de financiación autonómica con dos comunidades del PSOE en contra: rechazo de Castilla-La Mancha y Asturias y apoyo de Cataluña y Canarias

El primer rascacielos de Europa cambia de manos: Telefónica vende su histórica sede en Gran Vía por 200 millones

La operadora se desprende del emblemático edificio, construido entre 1926 y 1929, en una operación con la sociedad del empresario murciano Tomás Olivo, que conservará el Espacio Movistar y la Fundación Telefónica

El primer rascacielos de Europa cambia de manos: Telefónica vende su histórica sede en Gran Vía por 200 millones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aldama pide vender por su cuenta sus 13 coches incautados entre Ferrari y Land Rover: Hacienda los valora en 635.700 euros y él cree que puede sacarles más dinero

Aldama pide vender por su cuenta sus 13 coches incautados entre Ferrari y Land Rover: Hacienda los valora en 635.700 euros y él cree que puede sacarles más dinero

La Audiencia Nacional defiende a la jueza de la crisis de Ceuta frente a Marlaska: “Está actuando en defensa del interés general de España”

Qué ver en un día en las Islas Cíes: guía práctica para aprovechar al máximo la visita

Antonio Balas asciende tras la firma de Margarita Robles y continuará en la UCO a través de una comisión de servicio

Esto dicen las últimas pruebas de seguridad Euro NCAP: tres coches chinos consiguen la máxima puntuación por encima del Cupra Raval

ECONOMÍA

Montse Escobar, psicóloga: “El problema de las batallas del aura está en que el joven crea que su valor depende de la puntuación de los demás”

Montse Escobar, psicóloga: “El problema de las batallas del aura está en que el joven crea que su valor depende de la puntuación de los demás”

Adiós al periodo de prueba de más de seis meses, salvo excepciones: el Gobierno endurece las condiciones para las empresas

El Gobierno aprueba el modelo de financiación autonómica con dos comunidades del PSOE en contra: rechazo de Castilla-La Mancha y Asturias y apoyo de Cataluña y Canarias

El primer rascacielos de Europa cambia de manos: Telefónica vende su histórica sede en Gran Vía por 200 millones

Las autonomías del PP no secundan el boicot de Ayuso y acuden a la votación para la reforma de la financiación autonómica

DEPORTES

Marcos Llorente se retira de la selección española tras 27 partidos y cero goles: así ha sido su trayectoria con La Roja

Marcos Llorente se retira de la selección española tras 27 partidos y cero goles: así ha sido su trayectoria con La Roja

Pablo Laíño, el vicepresidente “friki” del Ourense CF con solo 21 años: “Se ha convertido como en un hijo para mí”

La edad ya no perdona en el fútbol: por qué cada vez cuesta más encontrar equipo a las leyendas

Perico Delgado, ganador de la Vuelta España, cuenta cómo se preparaba para competir: “Esto lo haces ahora y te echan”

Marcos Llorente anuncia que deja la selección española: “Ha sido un orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia”