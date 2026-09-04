Estados Unidos, Francia y España arrancan con claras victorias en Berlín

Guardar

Berlín, 4 sep (EFE).- La Copa del Mundo femenina de baloncesto de Berlín ha comenzado este viernes con la disputa de ocho encuentros de la fase de grupos en lod que lo más destacado han sido las claras victoria de Estados Unidos, Francia y España.

La vigente campeona, Estados Unidos, superó sin grandes complicaciones a la China de Ziyu Zhang con una gran primera aparición de Caitlin Clark, que hizo las delicias del público con un doble-doble de 14 puntos y 11 asistencias para 22 de valoración.

PUBLICIDAD

En el otro partido del grupo D, República Checa e Italia disputaron un igualado encuentro que terminó cayendo del lado 'azzurro' en un último cuarto decisivo (54-63).

Mientras, España arrolló a la anfitriona Alemania (83-53) y este sábado se medirá a una Mali necesitada de sumar tras ceder ante Japón en uno de los partidos más vibrantes de la jornada (102-97).

PUBLICIDAD

Francia también comenzó con buen pie y completó ante Hungría la victoria más contundente del día (53-99). En este grupo, una muy sólida Corea del Sur venció a Nigeria (99-81).

Por último, en el grupo C, Australia se impuso con solvencia a Puerto Rico (70-54) y Bélgica hizo lo propio ante Turquía (89-75)

Este sábado la acción continúa con partidos de los grupos A y B, mientras que será jornada de descanso para los equipos del otro lado del cuadro. EFE

PUBLICIDAD

ip/sab