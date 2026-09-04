Emergencias recomienda a población afectada por incendio de Cuenca permanecer en interior

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Toledo, 4 sep (EFE).- Protección Civil y Emergencias ha enviado un ES-Alert a la población potencialmente afectada por el incendio en una instalación industrial de Cuenca, en el que recomienda permanecer en el interior de edificios y cerrar puertas y ventanas, así como desconectar los sistemas de ventilación que introduzcan aire del exterior.

En el mensaje, enviado a las 23:04 horas de este viernes, Protección Civil recomienda también a la población que evite acercarse a la zona del incendio, en un centro de reciclaje del polígono de Los Palancares, que no obstaculice el acceso de los servicios de emergencia y que siga las indicaciones de las autoridades competentes.

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El Ayuntamiento de Cuenca ha apuntado que en primer término los barrios más afectados han sido el Cerro de la Estrella, Siglo XXI y La Resinera, así como el Hospital Universitario, a los que ha instado a tomar estas medidas de precaución, aunque también ha apuntado que estarán pendientes de la evolución del viento durante las próximas horas, que será "muy cambiante".

Así lo ha indicado el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, que se ha desplazado a la zona del incendio y ha explicado que está perimetrado y que se trabaja con todos los medios a disposición para extinguirlo, aunque en declaraciones remitidas a los medios ha reconocido que el fuego seguirá ardiendo "algunos días".

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Desde el Consistorio han añadido que, atendiendo a las medidas preventivas de salud pública, las instalaciones deportivas municipales de la ciudad de Cuenca "permanecerán cerradas para la práctica de deporte al aire libre, y se suspenderán las competiciones y actividades culturales que se realicen a la intemperie".

Ha agregado que las circunstancias actuales hacen necesario comprobar "la calidad del aire y la evolución de los vientos durante esta noche y el día de mañana, los cuales pueden esparcir partículas tóxicas y humo por la ciudad".

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El fuego ha comenzado a las 18:45 horas de este viernes en lo que en un principio era un incendio forestal, que posteriormente se ha desplazado hasta el polígono, ubicado en la salida de la ciudad por la CM-220, y ha afectado a un centro de reciclaje.

En el lugar están trabajando efectivos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales (Infocam) así como bomberos del Ayuntamiento de Cuenca, Policía Nacional y Policía Local de Cuenca.

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Se han desplazado medios del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales (Infocam) así como bomberos del Ayuntamiento de Cuenca, Policía Nacional y Policía Local de Cuenca, además de un camión cisterna de la Diputación de Cuenca. EFE

(Foto)(Vídeo)