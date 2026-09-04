Espana agencias

Emergencias recomienda a población afectada por incendio de Cuenca permanecer en interior

Guardar

Toledo, 4 sep (EFE).- Protección Civil y Emergencias ha enviado un ES-Alert a la población potencialmente afectada por el incendio en una instalación industrial de Cuenca, en el que recomienda permanecer en el interior de edificios y cerrar puertas y ventanas, así como desconectar los sistemas de ventilación que introduzcan aire del exterior.

En el mensaje, enviado a las 23:04 horas de este viernes, Protección Civil recomienda también a la población que evite acercarse a la zona del incendio, en un centro de reciclaje del polígono de Los Palancares, que no obstaculice el acceso de los servicios de emergencia y que siga las indicaciones de las autoridades competentes.

PUBLICIDAD

El Ayuntamiento de Cuenca ha apuntado que en primer término los barrios más afectados han sido el Cerro de la Estrella, Siglo XXI y La Resinera, así como el Hospital Universitario, a los que ha instado a tomar estas medidas de precaución, aunque también ha apuntado que estarán pendientes de la evolución del viento durante las próximas horas, que será "muy cambiante".

Así lo ha indicado el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, que se ha desplazado a la zona del incendio y ha explicado que está perimetrado y que se trabaja con todos los medios a disposición para extinguirlo, aunque en declaraciones remitidas a los medios ha reconocido que el fuego seguirá ardiendo "algunos días".

PUBLICIDAD

Desde el Consistorio han añadido que, atendiendo a las medidas preventivas de salud pública, las instalaciones deportivas municipales de la ciudad de Cuenca "permanecerán cerradas para la práctica de deporte al aire libre, y se suspenderán las competiciones y actividades culturales que se realicen a la intemperie".

Ha agregado que las circunstancias actuales hacen necesario comprobar "la calidad del aire y la evolución de los vientos durante esta noche y el día de mañana, los cuales pueden esparcir partículas tóxicas y humo por la ciudad".

El fuego ha comenzado a las 18:45 horas de este viernes en lo que en un principio era un incendio forestal, que posteriormente se ha desplazado hasta el polígono, ubicado en la salida de la ciudad por la CM-220, y ha afectado a un centro de reciclaje.

En el lugar están trabajando efectivos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales (Infocam) así como bomberos del Ayuntamiento de Cuenca, Policía Nacional y Policía Local de Cuenca.

Se han desplazado medios del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales (Infocam) así como bomberos del Ayuntamiento de Cuenca, Policía Nacional y Policía Local de Cuenca, además de un camión cisterna de la Diputación de Cuenca. EFE

(Foto)(Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Betis tumba al Real Madrid con un gol de Parrott y un penalti de Mbappé detenido por Valles en el descuento

El equipo blanco generó las ocasiones más claras y llegó a marcar en el tramo final, pero el tanto fue anulado por fuera de juego previo

El Betis tumba al Real Madrid con un gol de Parrott y un penalti de Mbappé detenido por Valles en el descuento

Alcaraz supera un partido irregular ante Wu y se cita con Tommy Paul en los octavos del US Open

El español ganó en tres sets, encadenó su 17ª victoria seguida en Grand Slam y mostró una mejoría con el saque pese a ceder dos veces el servicio

Alcaraz supera un partido irregular ante Wu y se cita con Tommy Paul en los octavos del US Open

Resultados de Euromillones del sorteo del viernes 4 de septiembre: ganadores y números premiados

Con esta lotería no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados de Euromillones del sorteo del viernes 4 de septiembre: ganadores y números premiados

Comprobar Bonoloto del sorteo de este viernes 4 de septiembre de 2026

Conoce cuáles fueron los números ganadores del último sorteo de este sorteo, llevado a cabo este viernes

Comprobar Bonoloto del sorteo de este viernes 4 de septiembre de 2026

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Simulan un accidente de tráfico y resultan heridos para cobrar el seguro, pero les sale mal: un desguace de Jerez de la Frontera (Cádiz) les delata

Simulan un accidente de tráfico y resultan heridos para cobrar el seguro, pero les sale mal: un desguace de Jerez de la Frontera (Cádiz) les delata

La Policía Nacional advierte sobre los riesgos de las redes: “¿Qué pasaría si un supuesto cazatalentos le pide a un menor fotos a cambio de dinero?”

Aldama pide vender por su cuenta sus 13 coches incautados entre Ferrari y Land Rover: Hacienda los valora en 635.700 euros y él cree que puede sacarles más dinero

La Audiencia Nacional defiende a la jueza de la crisis de Ceuta frente a Marlaska: “Está actuando en defensa del interés general de España”

Qué ver en un día en las Islas Cíes: guía práctica para aprovechar al máximo la visita

ECONOMÍA

Cómo se gana una demanda sin tener que ir a juicio: según el abogado Sergio Capellán, todo se trata de que haya un “conflicto”

Cómo se gana una demanda sin tener que ir a juicio: según el abogado Sergio Capellán, todo se trata de que haya un “conflicto”

Buscan voluntarios en un pueblo de Asturias para cuidar de animales y hacer tareas de jardinería con solo 15 horas semanales de trabajo

Cuánta pensión cobrarán Santi Aldama y Hugo González por jugar en la NBA: la jubilación que convierte el baloncesto en un retiro de oro

Montse Escobar, psicóloga: “El problema de las batallas del aura está en que el joven crea que su valor depende de la puntuación de los demás”

Adiós al periodo de prueba de más de seis meses, salvo excepciones: el Gobierno endurece las condiciones para las empresas

DEPORTES

El Betis tumba al Real Madrid con un gol de Parrott y un penalti de Mbappé detenido por Valles en el descuento

El Betis tumba al Real Madrid con un gol de Parrott y un penalti de Mbappé detenido por Valles en el descuento

Alcaraz supera un partido irregular ante Wu y se cita con Tommy Paul en los octavos del US Open

Toni Nadal ve favorito a Carlos Alcaraz en el US Open: “Le está pegando a la pelota igual que antes”

La prensa marroquí estalla contra Luis de la Fuente por su visita a Ceuta: “El fútbol español se politiza al más alto nivel”

Marcos Llorente, talismán de La Roja: 27 partidos, dos títulos y ninguna derrota