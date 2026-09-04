Espana agencias

El viaje millennial del Recorda Fest triunfa en una noche culminada por La M.O.D.A.

Guardar

Miguel Álvarez

A Coruña, 4 sep (EFE).- El viaje millennial que ha propuesto el Recorda Fest ha conquistado este viernes A Coruña en una noche culminada por La M.O.D.A. como cabeza de cartel.

PUBLICIDAD

Cerca de 10.000 personas han llenado el muelle de Batería del Puerto de A Coruña para una nueva edición del Recorda Fest, un evento que este año ha tenido como principal novedad las Recorda Sessions.

Por la tarde, este bloque llevó al escenario a varios de los ídolos de principios de la década de los 2000, con una gran acogida de la conocida como generación millennial.

PUBLICIDAD

Ella Baila Sola abrió las Recorda Sessions, con Marta Botía y Marilia Andrés aplaudidas mientras cantaban sus éxitos, como 'Lo echamos a suertes' o 'Amores de barra', con la que cerraron.

David Civera tuvo el siguiente turno, para recordar también temas como 'Rosa y Espinas', que en su momento cantó con David Bisbal, o 'Bye Bye'.

Entre actuación y actuación sonaron también míticos como La Oreja de Van Gogh, Álex Ubago, Nena Daconte, Andy y Lucas, Melendi, las Spice Girls, Chenoa, Bisbal, Beth o Bustamante.

Fran Perea fue el siguiente, por tercer año consecutivo en el Recorda Fest, y empezó con 'La vida al revés' antes de contar la anécdota de que en la última edición perdió una camisa, pero un técnico se la guardó durante estos doce meses para devolvérsela justo antes de saltar de nuevo al escenario.

Se despidió "hasta el año que viene", pues es el único artista que ha estado en todas las ediciones y cuenta con poder repetir, mientras cantaba '1+1 Son 7', la canción que abría la serie Los Serrano.

Tras él llegó el turno de Selena, que a su vez dio paso a Raúl, que apostó por "revivir aquello años de cuando éramos jóvenes".

'Hace tanto que sueño su boca' y 'Prohibida' llevaron a un público entregado al éxtasis cuando todavía quedaba mucha música por delante, pero fueron uno de los momentos más vibrantes de la jornada.

Natalia cerró las Recorda Sessions, aunque tuvo problemas de sonido y tardó en poder rememorar los 25 años que cumple aquella primera edición de Operación Triunfo, que homenajeó con 'A tu lado me siento seguro' a capela.

Antes de las Recorda Sessions estuvieron Pavlenha y Mafalda Cardenal y, justo después, fue el turno de Sidecars, con el público ya totalmente entregado.

Fue La M.O.D.A. quien acabó por conquistar A Coruña, tras un fuerte inicio con 'San Felices' y una introducción en gallego, en la que el septeto de Burgos agradeció el cariño y destacó su alegría por estar en la ciudad.

Un momento memorable por el esfuerzo de utilizar el idioma y que sirvió como preludio de una actuación que se recordará mucho tiempo.

Todavía quedaba tiempo para más, con los ritmos latinos de Cali & el Dandee antes del broche de oro, que lo puso Juan Magán.

Ya estuvo el año pasado, aunque aquella había sido una noche lluviosa, y le tocó repetir en una velada despejada y con temperaturas agradables.

Todavía queda más Recorda Fest, pues el sábado Hombres G encabezan un cartel reforzado tras la caída de Beret, supuestamente implicado en una agresión sexual, que contará también con la presencia de grupos como Marlon, Taburete, Álvaro de Luna o Galician Army. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Betis tumba al Real Madrid con un gol de Parrott y un penalti de Mbappé detenido por Valles en el descuento

El equipo blanco generó las ocasiones más claras y llegó a marcar en el tramo final, pero el tanto fue anulado por fuera de juego previo

El Betis tumba al Real Madrid con un gol de Parrott y un penalti de Mbappé detenido por Valles en el descuento

Alcaraz supera un partido irregular ante Wu y se cita con Tommy Paul en los octavos del US Open

El español ganó en tres sets, encadenó su 17ª victoria seguida en Grand Slam y mostró una mejoría con el saque pese a ceder dos veces el servicio

Alcaraz supera un partido irregular ante Wu y se cita con Tommy Paul en los octavos del US Open

Resultados de Euromillones del sorteo del viernes 4 de septiembre: ganadores y números premiados

Con esta lotería no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados de Euromillones del sorteo del viernes 4 de septiembre: ganadores y números premiados

Comprobar Bonoloto del sorteo de este viernes 4 de septiembre de 2026

Conoce cuáles fueron los números ganadores del último sorteo de este sorteo, llevado a cabo este viernes

Comprobar Bonoloto del sorteo de este viernes 4 de septiembre de 2026

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Simulan un accidente de tráfico y resultan heridos para cobrar el seguro, pero les sale mal: un desguace de Jerez de la Frontera (Cádiz) les delata

Simulan un accidente de tráfico y resultan heridos para cobrar el seguro, pero les sale mal: un desguace de Jerez de la Frontera (Cádiz) les delata

La Policía Nacional advierte sobre los riesgos de las redes: “¿Qué pasaría si un supuesto cazatalentos le pide a un menor fotos a cambio de dinero?”

Aldama pide vender por su cuenta sus 13 coches incautados entre Ferrari y Land Rover: Hacienda los valora en 635.700 euros y él cree que puede sacarles más dinero

La Audiencia Nacional defiende a la jueza de la crisis de Ceuta frente a Marlaska: “Está actuando en defensa del interés general de España”

Qué ver en un día en las Islas Cíes: guía práctica para aprovechar al máximo la visita

ECONOMÍA

Cómo se gana una demanda sin tener que ir a juicio: según el abogado Sergio Capellán, todo se trata de que haya un “conflicto”

Cómo se gana una demanda sin tener que ir a juicio: según el abogado Sergio Capellán, todo se trata de que haya un “conflicto”

Buscan voluntarios en un pueblo de Asturias para cuidar de animales y hacer tareas de jardinería con solo 15 horas semanales de trabajo

Cuánta pensión cobrarán Santi Aldama y Hugo González por jugar en la NBA: la jubilación que convierte el baloncesto en un retiro de oro

Montse Escobar, psicóloga: “El problema de las batallas del aura está en que el joven crea que su valor depende de la puntuación de los demás”

Adiós al periodo de prueba de más de seis meses, salvo excepciones: el Gobierno endurece las condiciones para las empresas

DEPORTES

El Betis tumba al Real Madrid con un gol de Parrott y un penalti de Mbappé detenido por Valles en el descuento

El Betis tumba al Real Madrid con un gol de Parrott y un penalti de Mbappé detenido por Valles en el descuento

Alcaraz supera un partido irregular ante Wu y se cita con Tommy Paul en los octavos del US Open

Toni Nadal ve favorito a Carlos Alcaraz en el US Open: “Le está pegando a la pelota igual que antes”

La prensa marroquí estalla contra Luis de la Fuente por su visita a Ceuta: “El fútbol español se politiza al más alto nivel”

Marcos Llorente, talismán de La Roja: 27 partidos, dos títulos y ninguna derrota