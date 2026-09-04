El viaje millennial del Recorda Fest triunfa en una noche culminada por La M.O.D.A.

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Miguel Álvarez

A Coruña, 4 sep (EFE).- El viaje millennial que ha propuesto el Recorda Fest ha conquistado este viernes A Coruña en una noche culminada por La M.O.D.A. como cabeza de cartel.

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Cerca de 10.000 personas han llenado el muelle de Batería del Puerto de A Coruña para una nueva edición del Recorda Fest, un evento que este año ha tenido como principal novedad las Recorda Sessions.

Por la tarde, este bloque llevó al escenario a varios de los ídolos de principios de la década de los 2000, con una gran acogida de la conocida como generación millennial.

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Ella Baila Sola abrió las Recorda Sessions, con Marta Botía y Marilia Andrés aplaudidas mientras cantaban sus éxitos, como 'Lo echamos a suertes' o 'Amores de barra', con la que cerraron.

David Civera tuvo el siguiente turno, para recordar también temas como 'Rosa y Espinas', que en su momento cantó con David Bisbal, o 'Bye Bye'.

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Entre actuación y actuación sonaron también míticos como La Oreja de Van Gogh, Álex Ubago, Nena Daconte, Andy y Lucas, Melendi, las Spice Girls, Chenoa, Bisbal, Beth o Bustamante.

Fran Perea fue el siguiente, por tercer año consecutivo en el Recorda Fest, y empezó con 'La vida al revés' antes de contar la anécdota de que en la última edición perdió una camisa, pero un técnico se la guardó durante estos doce meses para devolvérsela justo antes de saltar de nuevo al escenario.

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Se despidió "hasta el año que viene", pues es el único artista que ha estado en todas las ediciones y cuenta con poder repetir, mientras cantaba '1+1 Son 7', la canción que abría la serie Los Serrano.

Tras él llegó el turno de Selena, que a su vez dio paso a Raúl, que apostó por "revivir aquello años de cuando éramos jóvenes".

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'Hace tanto que sueño su boca' y 'Prohibida' llevaron a un público entregado al éxtasis cuando todavía quedaba mucha música por delante, pero fueron uno de los momentos más vibrantes de la jornada.

Natalia cerró las Recorda Sessions, aunque tuvo problemas de sonido y tardó en poder rememorar los 25 años que cumple aquella primera edición de Operación Triunfo, que homenajeó con 'A tu lado me siento seguro' a capela.

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Antes de las Recorda Sessions estuvieron Pavlenha y Mafalda Cardenal y, justo después, fue el turno de Sidecars, con el público ya totalmente entregado.

Fue La M.O.D.A. quien acabó por conquistar A Coruña, tras un fuerte inicio con 'San Felices' y una introducción en gallego, en la que el septeto de Burgos agradeció el cariño y destacó su alegría por estar en la ciudad.

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Un momento memorable por el esfuerzo de utilizar el idioma y que sirvió como preludio de una actuación que se recordará mucho tiempo.

Todavía quedaba tiempo para más, con los ritmos latinos de Cali & el Dandee antes del broche de oro, que lo puso Juan Magán.

Ya estuvo el año pasado, aunque aquella había sido una noche lluviosa, y le tocó repetir en una velada despejada y con temperaturas agradables.

Todavía queda más Recorda Fest, pues el sábado Hombres G encabezan un cartel reforzado tras la caída de Beret, supuestamente implicado en una agresión sexual, que contará también con la presencia de grupos como Marlon, Taburete, Álvaro de Luna o Galician Army. EFE

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