El técnico del Jaén dice que para ganar al Barça "hay que hacer muchísimas cosas bien"

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Jaén, 4 sep (EFE).- El entrenador del Jaén Paraíso Interior, Daniel Rodríguez, reconoció este viernes que su equipo deberá "hacer muchísimas cosas bien" para superar este sábado al Barça en las semifinales de la Supercopa de España de fútbol sala, que se disputarán a partir de las 16.15 horas en el Palau Blaugrana.

El técnico de los jiennenses destacó la dificultad de medirse al campeón de Liga, al que situó entre "las mejores plantillas del mundo", aunque confió en las opciones de un conjunto amarillo que llega a la cita después de conquistar la pasada temporada la Copa de España y la Copa del Rey.

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Rodríguez es consciente del potencial ofensivo del conjunto azulgrana y de la importancia de cuidar todos los detalles en un encuentro que puede decidirse por pequeños márgenes y recordó, además, los dos últimos precedentes ante el Barça en torneos cortos, ambos con triunfo andaluz desde los penaltis.

El primero tuvo lugar en la final de la Copa de España disputada en Granada, mientras que el segundo llegó en las semifinales de la Copa del Rey en Cáceres. Dos victorias que refuerzan la confianza del equipo antes de volver a medirse a los azulgranas.

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Rodríguez, pese a ello, sabe que el partido será diferente y que el rival volverá a exigir la máxima concentración, "porque ellos juegan en casa y se han reforzado muy bien".

El técnico también valoró la adaptación de las nuevas incorporaciones durante la pretemporada. César, después de varios meses con poca participación por problemas físicos en el ElPozo; y Boyis, con un ritmo competitivo diferente, han ido integrándose progresivamente en la dinámica del equipo, al igual que el meta Joao Frezatto. EFE

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