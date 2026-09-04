El Racing entrena antes de su visita al Rayo Vallecano

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Santander, 4 sep (EFE).- El Racing de Santander completó este viernes su última sesión de entrenamiento antes del partido contra el Rayo Vallecano, con la única baja de Andrés Martín, que se perderá el encuentro por lesión.

La sesión de este viernes comenzó a las 10.45 horas en el campo Santi Gutiérrez Calle de las Instalaciones Nando Yosu y estuvo centrada en partidos reducidos, así como ejercicios de finalización.

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Los fichajes que llegaron en la última jornada del mercado de traspasos, Jeanuël Belocian, André Almeida y Pablo García, completaorn su segunda sesión con el resto de sus compañeros.

Por su parte, el extremo madrileño Iker Luque hizo trabajo individual sobre el césped una vez que el resto de sus compañeros se encontraba en el vestuario, ya que no podrá disputar el encuentro ante el Rayo Vallecano al arrastrar una sanción con su anterior equipo.

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El fichaje fue expulsado con el Atlético Madrileño ante la Ponferradina, el pasado 30 de mayo, después de tirar del pelo a un jugador rival, una acción por la que fue castigado con tres partidos de suspensión.

Tras estar inhabilitado durante dos encuentros con el Atlético Madrileño, todavía le queda un partido de sanción que deberá cumplir ahora como futbolista del Racing.

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Al término del entrenamiento, la expedición del conjunto cántabro partió en autobús hacia Madrid, con su llegada prevista para las 19.00 horas. EFE

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