El Granado (Huelva) registra la temperatura más alta en España en 2026 con 45,7 grados

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Madrid, 4 sep (EFE).- El municipio de El Granado (Huelva) alcanzó ayer jueves una temperatura de 45,7 grados, lo que la convierte en la más alta en lo que va de 2026 en toda España, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La cifra empata con la registrada en Montoro (Córdoba) en 2016 como la temperatura más alta registrada a nivel nacional en septiembre desde que hay datos, ha precisado este viernes la agencia en una publicación en 'X'.

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La máxima histórica de España desde que hay registros se alcanzó también en Córdoba, en el municipio de La Rambla en 2021, con 47,6 grados.

Los 45,7 grados de El Granado, temperatura más alta de 2026 en España, han llegado recién terminado el verano meteorológico (1 de junio - 31 de agosto) de 2026, el más cálido de la serie histórica española (1961-2026), y recién comenzado el otoño meteorológico, que incluye los meses de septiembre, octubre y noviembre.

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Este período de otoño meteorológico, ha informado la Aemet, cuenta con una "alta probabilidad", entre el 60 y el 70 por ciento, de ser más cálido de lo normal en toda España.

El mayor porcentaje (70 %) se sitúa en el norte y el este peninsular, así como en ambos archipiélagos, mientras que el porcentaje más bajo (60 %) se refiere al suroeste peninsular.

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Andalucía, en especial la parte occidental, registrará este viernes una bajada de temperaturas, mientras aumentarán valores en norte y este peninsular; y el calor intenso será el factor predominante este fin de semana con probabilidad de tormentas en Galicia, el Cantábrico y Castilla y León. EFE