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El Eldense desafía al Mallorca necesitado de sumar fuera

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Elda (Alicante)/Palma, 4 sep (EFE).- Eldense y Mallorca cerrarán la tanda de partidos de este sábado correspondientes a la jornada cuatro de LaLiga Hypermotion, en un duelo que los alicantinos quieren convertir en su primer triunfo de la temporada, ante un rival de la zona alta que no puede permitirse otra derrota como visitante.

Después de cerrar el mercado de fichajes con casi una veintena de movimientos en su plantilla, el Eldense se centra en una competición liguera en la que los errores defensivos le han penalizado en su arranque. Solo ha sumado un punto de los nueve posibles.

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La última derrota en Leganés (1-0) obliga al equipo de Claudio Barragán a ganar a un once que se presenta con la posibilidad de alcanzar el liderato, después de ganar los dos cruces como local, ante Valladolid (2-0) y Ceuta (3-0), y perder en Granada (2-0) en su única salida.

Los locales tienen la baja segura de Javi Olaizola, cedido por el Mallorca que únicamente podría jugar si el Eldense abonara una cantidad de dinero, algo que la dirección deportiva del club alicantino ha descartado.

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Los isleños llegan a Elda con registros inmaculados en Son Moix, con dos victorias con portería a cero ante Valladolid (2-0) y Ceuta (3-0), pero su único desplazamiento hasta la fecha fue una derrota en Granada (2-0) que sembró ciertas dudas.

Para poder estar desde el primer momento en la pelea por el ascenso, los pupilos de Luis García no pueden mostrar una imagen inferior cuando les toque desplazarse, por lo que esta salida es una oportunidad ideal para comenzar a rendir a la altura de las expectativas.

El equipo viaja con la nota positiva de Sergi Darder, que ya tiene el 'alta competitiva' tal y como dijo el técnico bermellón en la previa, y la incorporación de John Donald y Guille Fernández, quienes podrían debutar.

Sin embargo, el buen hacer de los titulares ante el Ceuta indica que no habrá grandes cambios en un once que cada vez coge más forma, a la espera de resolver las dudas en la banda izquierda y en el pivote.

Alineaciones probables:

Eldense: Ramón Vila, Álex Serrradell, Floris Smand, Iker Recio, David Ruiz, Guille Macho, Justin Smith, Jordi Martín, Fidel Chaves, Manu Nieto y Jorge Rastrojo.

Mallorca: Tenas; Calatayud, Valjent, Raíllo, Lato; Morlanes, Sala, Torre; Luvumbo, Fuentes y Cerdà.

Árbitro: Pablo Morales.

Estadio: Nuevo Pepico Amat de Elda.

Horario: 21.00h. EFE

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jas/cta/dcj/cri/omm/jap

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