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El Consorcio anuncia nueva cantante y disco en homenaje a Amaya Uranga

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Madrid, 4 sep (EFE).- El Consorcio ha anunciado su continuidad artística tras la salida de Amaya Uranga con una nueva cantante muy asociada a sus miembros y con la publicación de un nuevo álbum en directo en homenaje a quien fuera su emblemática vocalista original.

Titulado 'Querida Amaya', la oficina de prensa no ha facilitado su fecha de lanzamiento pero sí detalles importantes como que fue grabado en el Palacio Euskalduna de Bilbao, en el que quedó como el último concierto en el que participó la artista.

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Su sustituta en este famoso grupo vocal será Allende Blanco, hija de Estíbaliz Uranga y sobrina de la homenajeada, que se unirá a su madre y a los otros miembros de El Consorcio, Iñaki Uranga y Carlos Zubiaga, para recorrer próximamente España con la gira 'Querida Amaya, de Mocedades a El Consorcio'.

Concebido como un repaso a sus grandes éxitos desde que sus miembros formaran parte de Mocedades, con hitos como 'Tómame o déjame', 'Amor de hombre' o 'Le llamaban loca', este nuevo 'tour' recalará por ejemplo en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid el 1 de diciembre, con entradas ya a la venta.

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Muchas de esas canciones quedaron asociadas a la voz principal de Amaya Uranga, la mayor los nueve hermanos de la familia Uranga, junto a varios de los cuales terminó completando una carrera de más de 60 años desde sus inicios en el trío Las hermanas Uranga, al que siguió su salto a la fama con Mocedades.

Para el recuerdo quedó su interpretación de 'Eres tú' en Eurovisión 1973, con la que Mocedades no solo cosechó un segundo puesto para España sino también un gran éxito internacional que entró en listas de lo más vendido incluso en EE.UU.

En 1986 inició su carrera como solista con el disco 'Volver' (1986) y en 1993, junto a otros exintegrantes de Mocedades, formó El Consorcio, al que perteneció hasta su despedida el pasado mes de febrero por motivos de salud. EFE

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