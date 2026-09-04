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De la Barrera revela que el guardameta José Antonio Caro jugó infiltrado

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Las Palmas de Gran Canaria, 4 sep (EFE).- El entrenador de la UD Las Palmas, Rubén de la Barrera, reveló al término del partido de este viernes ante el CD Leganés en el Estadio de Gran Canaria (0-0) que el guardameta José Antonio Caro jugó infiltrado, debido a unas molestias, y se lo agradeció públicamente en la conferencia de prensa posterior al choque.

"Caro es, indiscutiblemente, de los mejores porteros de la categoría y va a cometer un error, o más de uno, como los cometeremos todos; el gesto que ha tenido es de querer ayudar", subrayó el técnico del equipo amarillo, en referencia al fallo que tuvo hace una semana en Girona, que costó un gol, y a su decisión de infiltrarse para poder jugar ante el Leganés.

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El técnico gallego lamentó el elevado número de bajas que arrastra el equipo amarillo desde el inicio de la temporada, y por ello valoró como positivo el punto conseguido ante el equipo madrileño, tras haber dejado la portería imbatida una semana después de encajar cinco goles en el Estadi Montilivi.

"Me cuesta hablar del partido sin tener que mencionar el periodo que estamos pasando, y mientras eso sucede, uno tiene que ir sumando puntos; si no recibes goles, es una muy buena noticia", añadió.

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De la Barrera también admitió que por ahora no reconoce el juego del equipo amarillo como lo que pretende conseguir en un futuro, pero deben adaptarse a las circunstancias.

"No reconozco todavía lo que quiero, pero este momento lo tenemos que pasar juntos y estoy convencido de que el equipo va a ir a donde queremos", concluyó. EFE

rg/jl

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