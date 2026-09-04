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Celades afirma que el Almería es “uno de los favoritos para ascender”

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Cádiz, 4 sep (EFE).- El entrenador del Cádiz, Albert Celades, definió este viernes al Almería, rival al que visitarán el próximo domingo en la cuarta jornada de laLiga Hypermotion, como “uno de los favoritos para ascender”.

Celades manifestó en rueda de prensa que deben “hacer un buen partido" y dejó patente que la ambición no cambia en función del rival y que la “predisposición es ganar", afirmó.

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De las últimas incorporaciones, el entrenador barcelonés indicó que el uruguayo Gonzalo Petit continúa con su recuperación tras una lesión, mientras que el marroquí Aimén Moueffek todavía no se encuentra en condiciones óptimas para debutar con la camiseta amarilla.

Celades consideró que su equipo está preparado para afrontar el nuevo curso y destacó que se ha formado un bloque con "mucha gente nueva" y presencia de canteranos, una combinación con la que espera vivir una campaña "muy emocionante".

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El técnico del conjunto andaluz subrayó que el Cádiz tiene una "plantilla versátil" que le permite disponer de "muchas opciones" a la hora de plantear los partidos.

Celades afirmó que el objetivo es que el conjunto sea capaz de competir "al máximo" en una categoría que considera "muy dura" y, al mismo tiempo, desarrollar una "identidad propia" que le permita afrontar los partidos "sin complejos". EFE

jsb/agr/cmm

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