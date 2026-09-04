13/11/2024 Begoña Gómez reclama ser absuelta porque no actuó con "ánimo de enriquecerse" ni se "apropió" del 'software' de la UCM. Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido ser absuelta de cara a su juicio, ya que asegura que "en ningún momento actuó con ánimo de enriquecerse" y que "no se apropió" del 'software' de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). POLITICA EUROPA PRESS - EDUARDO PARRA

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Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido ser absuelta de cara a su juicio, ya que asegura que "en ningún momento actuó con ánimo de enriquecerse" y que "no se apropió" del 'software' de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Así lo ha expuesto en su escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que añade que tampoco "destinó a usos privados" el 'software' de la UCM, como sostiene la acusación popular liderada por Hazte Oír.

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Gómez se enfrenta a un juicio con jurado popular por presuntos delitos de malversación y de tráfico de influencias, por los que Hazte Oír reclama 13 años de prisión para ella, después de que el juez Juan Carlos Peinado acordara sentarla en el banquillo junto a su asistente, Cristina Álvarez, al terminar la investigación.

La esposa del presidente señala que el dominio de la cátedra, "sufragado con fondos personales", fue "un mero instrumento técnico de acceso web, creado en el contexto de las indicaciones" de la UCM.

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Y asevera que la Universidad "no ofrecía un cauce operativo para registrar el dominio y la plataforma tecnológica no estaba finalizada para completar su registro", por lo que su actuación como codirectora de cátedra "fue funcional y provisional, con ánimo de impedir que terceras personas pudieran hacerse con el dominio y utilizarlo hasta que el proyecto estuviera finalizado y pudiera registrarse a nombre de la UCM".