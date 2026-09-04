Aprobada la reforma de financiación autonómica sólo con los apoyos de Cataluña y Canarias

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Madrid, 4 sep (EFE).- El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado este viernes la propuesta del Ministerio de Hacienda para reformar el sistema de financiación autonómica, que solo apoyan Cataluña y Canarias.

Según ha informado el Ministerio de Hacienda, el Consejo ha aprobado, tras más de tres horas de reunión, la propuesta del Gobierno, que rechazan tanto las regiones gobernadas por el PP como las socialistas Castilla-La Mancha y Asturias y que prevé dotar de 20.975 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas.

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De la reunión se ha ausentado la Comunidad de Madrid, que animó el jueves al resto de regiones del PP a no acudir al encuentro para que se tuviera que suspender por falta de quorum, una petición que no tuvo éxito a pesar del rechazo de estas comunidades al nuevo modelo.

El Ministerio de Hacienda tiene la mitad de los votos del CPFF, por lo que solo necesita el apoyo de una comunidad autónoma para sacar sus propuestas adelante.

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Con este aval, el Gobierno está en condiciones de aprobar el anteproyecto de ley orgánica que contendrá la reforma de la financiación para remitirla al Congreso, donde necesita una mayoría absoluta para su aprobación.

Algo que parece complicado, ya que Junts -cuyo voto en el Congreso es imprescindible para reunir la mayoría absoluta- ha avanzado este viernes que presentará una enmienda a la totalidad de la futura ley porque no prevé un concierto económico para Cataluña.

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La propuesta de Hacienda prevé dotar a las comunidades autónomas de 20.975 millones adicionales en 2027, sobre todo gracias a la cesión de un mayor porcentaje de la recaudación de IRPF e IVA, que pasaría del 50 % actual al 55 % y al 56,5 %, respectivamente.

El modelo parte de un nuevo cálculo de la población ajustada, al que se aplican diversos ajustes, incluido un nuevo fondo climático y la posibilidad de ingresar el 5 % del IVA generado por las pymes en su territorio.

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En su momento, Hacienda argumentó que ninguna comunidad recibiría menos recursos con el nuevo modelo que con el actual, al tiempo que ofreció la opción de renunciar al actual sistema de entregas a cuenta para recibir los ingresos en tiempo real. EFE

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