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Alcaraz: "Algún día espero jugar dobles con Jaime"

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Redacción Deportes (EE.UU.), 4 sep (EFE).- Carlos Alcaraz aseguró este viernes, después de clasificarse para los octavos de final del Abierto de Estados Unidos, que le gustaría jugar el dobles con su hermano Jaime, que empieza a despuntar en el circuito juvenil.

"Jaime lo está haciendo muy bien, así que algún día espero jugar dobles con él. No sé dónde, pero sería divertido. Esperaré a mi hermano", confesó Alcaraz en declaraciones a pie de pista en Nueva York.

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Alcaraz fue preguntado por cuál de sus hermanos elegiría como compañero de dobles y, aunque admitió que le habría gustado jugar junto a su hermano mayor, Álvaro, finalmente se decantó por Jaime, uno de los pequeños.

"Yo quería jugar dobles con Álvaro", reconoció Alcaraz, en referencia a su hermano mayor, que forma parte de su equipo.

Alcaraz está acompañado en Nueva York de todos sus hermanos, así como de su padre -también extenista- y su madre, que no se han querido perder el regreso del murciano a la competición después de casi cinco meses lesionado.

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Este viernes, Alcaraz derrotó al chino Yibing Wu por 6-3, 6-4 y 6-1 en la tercera ronda del 'grande' neoyorquino. Este domingo, el murciano disputará la cuarta ronda frente al estadounidense Tommy Paul. EFE

(foto)

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