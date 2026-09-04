70-54. Puerto Rico cae ante Australia en su estreno en la Copa del Mundo de Berlín

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Berlín, 4 sep (EFE).- La selección de Puerto Rico cayó este viernes ante la de Australia por 70-54 en el estreno de la Copa del Mundo de baloncesto femenino que comenzó en Berlín.

Pese a la distancia inicial (17-4) que adquirieron las australianas, la selección boricua remó hasta colocarse a un punto de diferencia en el tercer cuarto (37-36), pero cuando más cerca estaba la remontada, el cuadro oceánico despertó y completó un parcial de 11-0 que volvió a situar la decena de ventaja de cara a un último cuarto en el que a Puerto Rico se le acabaron las fuerzas.

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Steph Talbot fue la más destacadas por parte de las Opals, mientras que Arella Guirantes lideraró a las boricuas en el apartado ofensivo. EFE

ip/jap