Muere una niña y su hermano resulta herido tras caerles un pilar de una vivienda en Alzira

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València, 3 sep (EFE).- Una niña de 11 años ha muerto y su hermano de 9 ha resultado herido este jueves tras caerles un pilar de una vivienda en la zona del Motor de l’Aigua-Casella, en Alzira (Valencia), según han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Los servicios de emergencia se han movilizado tras recibir el aviso a las 19:53 horas de este jueves por el desprendimiento de un pilar de una vivienda a las afueras de la Vall de la Casella, en la localidad valenciana de Alzira, que había afectado a dos menores, una niña de 11 años y un niño de 9.

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Hasta el lugar se han desplazado dos unidades del SAMU y una unidad de Soporte Vital Básico (SVB), según ha detallado el CICU.

La menor presentaba diversos traumatismos y entró en parada cardiorrespiratoria, por lo que el equipo médico le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Tras recuperar sus constantes vitales, fue trasladada al Hospital Universitario de La Ribera, donde finalmente ha fallecido.

Por su parte, el menor presentaba también diversos traumatismos y ha sido trasladado al Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia, según las mismas fuentes. EFE

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